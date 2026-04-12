Irak siyasi tarihinde yeni dönem, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi devir teslim töreniyle resmen başladı. Dün mecliste yemin eden Nizar Amedi, cumhurbaşkanlığı görevini selefi Abdüllatif Reşid'den devralarak mesaisine adım attı.

Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, tarihi devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Nizar Amedi, görev süresi boyunca ülkeye sunduğu hizmetlerden dolayı Abdüllatif Reşid'e teşekkürlerini iletti. Amedi, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel unsur olduğunu kaydetti.

Görevi devreden eski Cumhurbaşkanı Reşid, halefi Amedi'ye yeni görevinde başarılar diledi. Reşid, yeni dönemin ülke çıkarları doğrultusunda başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

KYB'NİN ADAYIYDI

Irak Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Nizar Amedi, ikinci turda 227 vekilin oyunu alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Irak Meclisi'nde dün gerçekleştirilen ikinci tur oylamada cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonucun ardından meclis kürsüsünde yemin ederek görevine resmen başlamıştı.