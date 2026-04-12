Bağdat’ta devir teslim: Nizar Amedi resmen göreve başladı

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, başkent Bağdat’ta düzenlenen törenle görevine resmen başladı. Amedi, iktidarın barışçıl devrinin demokrasi ve istikrar açısından temel unsur olduğunu söyledi.

Irak siyasi tarihinde yeni dönem, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi devir teslim töreniyle resmen başladı. Dün mecliste yemin eden Nizar Amedi, cumhurbaşkanlığı görevini selefi Abdüllatif Reşid'den devralarak mesaisine adım attı.

Törenin en dikkat çeken mesajı, iktidarın barışçıl yollarla el değiştirmesinin ülkenin demokratik yapısı ile devlet istikrarı açısından taşıdığı kritik öneme yönelik vurgu oldu. Yeni Cumhurbaşkanı Amedi, sürecin Irak demokrasisinin temel unsuru olduğuna işaret etti.

Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, tarihi devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Nizar Amedi, görev süresi boyunca ülkeye sunduğu hizmetlerden dolayı Abdüllatif Reşid'e teşekkürlerini iletti. Amedi, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesinin demokrasi ve devlet istikrarı açısından temel unsur olduğunu kaydetti.

Görevi devreden eski Cumhurbaşkanı Reşid, halefi Amedi'ye yeni görevinde başarılar diledi. Reşid, yeni dönemin ülke çıkarları doğrultusunda başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Nizar Amedi 227 oyla Irak’ın yeni cumhurbaşkanı seçildi

KYB'NİN ADAYIYDI

Irak Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Nizar Amedi, ikinci turda 227 vekilin oyunu alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Irak Meclisi'nde dün gerçekleştirilen ikinci tur oylamada cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, sonucun ardından meclis kürsüsünde yemin ederek görevine resmen başlamıştı.

