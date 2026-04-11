Amedi'nin görev süresi 4 yıl olacak ve daha önce KYB Bağdat Büro sorumluluğu, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Irak'ta 11 Kasım 2025 tarihinde yapılan parlamento seçimlerinden bu yana siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümet kurulamadı.

Irak Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Amedi, en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun adayını hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından aday gösterilen Amedi, toplam 17 aday arasından seçilerek yemin ederek görevine başladı.

Irak'ta uzun süredir devam eden siyasi belirsizlikte kritik bir eşik aşıldı. Bağdat'ta toplanan Irak Meclisi, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. 229 milletvekilinin oy kullandığı ikinci tur oylamasında, rakiplerini geride bırakan 58 yaşındaki Nizar Amedi, salt çoğunluğu sağlayarak Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Irak Meclisi yeni cumhurbaşkanını seçti. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı Arşiv)

17 ADAY ARASINDAN SEÇİLDİ

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi'yi aday göstermişti.

Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

HÜKUMET KURMA SÜRESİ İÇİN 15 GÜNLÜK TAKVİM

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor. Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir.

SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı. Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor. Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, daha önce KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi (KYB Adayı) Alınan Oy Sayısı 227 (İkinci Tur) Meclis Katılımı 229 Vekil Görev Süresi 4 Yıl (Maksimum 2 Dönem) Hükumet Kurma Süresi Seçildikten sonraki 15 gün

Nizar Amedi kimdir? Nizar Amedi 1968 yılında Duhok'un Amediye ilçesinde dünyaya geldi. 1993 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani'nin sekreterlik ofisinde 2000 yılına kadar görev yaptı. Aynı zamanda Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı gibi kritik görevlerde de bulundu. 4 yıl sürecek görev süresi boyunca anayasaya göre sadece bir kez daha aday olabilme hakkına sahip olacak.