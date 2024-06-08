Baby Reindeer’ın gerçek Martha’sı Netflix’e 170 milyon dolarlık dava açtı!

Ahlak dışı yapımlarla bilinen Netflix, geçtiğimiz aylarda Baby Reindeer isimli bir dizi yayınladı. Dizi tacizci avukat Martha karakterine odaklandı. Yayınlandığı günden beri büyük tepkilere yol açtı. Dizinin 'Gerçek Martha'sı Fiona Harvey, Perşembe günü ABD California'da bir mahkemede Netflix'in dünya çapında 50 milyondan fazla izleyiciye kendisi hakkında 'acımasız yalanlar' söylediğini anlattı. Harvey, dizinin kendisini yanlış bir şekilde, taciz suçundan hapis yatmış bir suçlu olarak gösterdiğini iddia etti.

"KAZANACAĞIZ"

Netflix'ten 170 milyon doların üzerinde tazminat talep etti. Platformun davayı kaybedeceğinden emin olduğunu söyleyen Fiona Harvey, "Bundan hiç şüphem yok. Aksi takdirde bunu yapmazdık. Kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi. Kısa süre içerisinde popüler olan mini dizinin ilk bölümü "hikayenin gerçek olduğunu" iddia ediyor. Dizinin bitiş jeneriğinde ise "yapımın gerçek olaylara dayandığı, ancak bazı karakterlerin, isimlerin, olayların, mekanların ve diyalogların dramatik amaçlarla kurgulandığı" belirtiliyor.