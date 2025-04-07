Baba Errol Musk, oğlu Elon Musk ile son görüşmelerini anlattı!

Elon Musk, dünyanın en zengin insanı, en yüksek siyasi makamlara olağanüstü erişimi olan, iyi bağlantıları olan bir teknoloji girişimcisi. BBC, Elon'un çocukluğunu ve "gayri resmi ABD başkanı" olarak adlandırmasına giden süreci anlamak için babası Errol Musk ile konuştu.

Errol, oğlu ile son görüşmesini anlatırken "İki motorlu bir uçak almak istiyorum. Bunun için biraz eksiğim vardı ve Elon bana biraz para gönderdi" diyor. Elon, 1971 yılında Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da doğdu. Ebeveynleri boşandıktan sonra, büyük ölçüde babasıyla Güney Afrika'da yaşadı ve 1989'da Kanada'ya taşındı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK

Elon, 2017'de verdiği bir röportajda babasını "korkunç bir insan" olarak nitelemişti. Errol, Elon'un neden böyle söylediğini bilmediğini ifade ediyor: "Onunla şimdi sık sık konuşuyorum. Eminim zamanla özür dileyebilir."

"O, topluluk önünde konuşurken özgüven eksikliği hissediyor" diyor Errol:

"Sıkılıyor. Kalabalığın önünde sahnede olmayı hala öğrenmek zorunda" diyor.