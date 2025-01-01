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Azerbaycan’dan İran'a uyarı! Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı izahat için çağırdı. İran Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren konuşma yaptığı belirtilerek Maslahatgüzar Meryan'dan izahat istendi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:34 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:35
Azerbaycan’dan İran’a uyarı! Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

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    Azerbaycan ile İran arasında yeni bir kriz patlak verdi. Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

    İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ın ifadeye çağrılmasına yönelik haber Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

    İLHAM ALİYEV'E HAKARET ETMİŞTİ

    Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin İran Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren konuşma yaptığı belirtilerek Maslahatgüzar Meryan'dan izahat istendi.

    İRAN BÜYÜKELÇİSİNE UYARI

    Meryan'a, son zamanlarda İran halkının Azerbaycan'a karşı kışkırtılmak istendiği belirtilerek bu konuda duyulan rahatsızlık aktarıldı.

    Ayrıca, İran'daki Azerbaycan karşıtı propagandaların, ilişkilerin ruhuna ve iki ülkenin belirlediği hedef ve görevlere uymadığı kaydedilerek, Azerbaycan'a yönelik bu gibi provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.

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