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Ahmed el-Şara yılbaşında Hristiyan heyet ile görüştü

Suriye’de geçici yönetimin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşında Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi. El-Şara’nın Ortodoks, Katolik, Ermeni Ortodoks, Süryani Ortodoks ve Protestanların da bulunduğu Hristiyan kiliselerinin birçok temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 11:21
Ahmed el-Şara yılbaşında Hristiyan heyet ile görüştü

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    Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem başlıyor. Suriye'nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi.

    Suriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştırSuriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştır

    AHMED EL-ŞARA HRİSTİYAN HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

    Suriye'de azınlıkların yeni yönetim dolayısıyla endişeli olduğu iddia edilirken Ahmed el-Şara, Hristiyan toplumundan bir heyet ile görüştü.

    Suriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştırSuriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştır

    Ofisinden yapılan açıklamaya göre el-Şara, salı günü başkent Şam'da Hristiyan kiliselerini temsil eden din görevlilerinin de yer aldığı bir heyetle bir araya geldi. El-Şara'nın Ortodoks, Katolik, Ermeni Ortodoks, Süryani Ortodoks ve Protestanların da bulunduğu Hristiyan kiliselerinin birçok temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.

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    Suriye'de yeni yönetim geçtiğimiz hafta Noel'in resmi tatil ilan edildiğini duyurmuştu. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlara 25-26 Aralık 2024 Çarşamba ve Perşembe günleri resmi tatildir" ifadeleri kullanılmıştı.

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