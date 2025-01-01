Ahmed el-Şara yılbaşında Hristiyan heyet ile görüştü

Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem başlıyor. Suriye'nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi.

Suriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştır

AHMED EL-ŞARA HRİSTİYAN HEYET İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye'de azınlıkların yeni yönetim dolayısıyla endişeli olduğu iddia edilirken Ahmed el-Şara, Hristiyan toplumundan bir heyet ile görüştü.

Suriye’nin geçici hükümetinin lideri Ahmed el-Şara, yılbaşı gecesi Hristiyan toplumundan bir heyetle bir araya geldi, Fotoğraf el-Arabiya'dan alınmıştır

Ofisinden yapılan açıklamaya göre el-Şara, salı günü başkent Şam'da Hristiyan kiliselerini temsil eden din görevlilerinin de yer aldığı bir heyetle bir araya geldi. El-Şara'nın Ortodoks, Katolik, Ermeni Ortodoks, Süryani Ortodoks ve Protestanların da bulunduğu Hristiyan kiliselerinin birçok temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.

NOEL RESMİ TATİL İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye'de yeni yönetim geçtiğimiz hafta Noel'in resmi tatil ilan edildiğini duyurmuştu. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlara 25-26 Aralık 2024 Çarşamba ve Perşembe günleri resmi tatildir" ifadeleri kullanılmıştı.