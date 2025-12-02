Avusturya’nın ünlü influencerı Stefanie Pieper boğularak öldürüldü

Avusturya'nın en sevilen moda influencerlarından olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Stefanie Pieper, katıldığı parti sonrası sırra kadem bastı. Slovenya'daki ormanda cansız bedeni bulundu. Eski erkek arkadaşı, onu boğarak öldürdüğünü ve valize koyarak ormana bıraktığını itiraf etti. Soruşturma derinleşirken Pieper'ın erkek kardeşi ve üvey babası da gözaltına alındı.

