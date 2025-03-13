Avustralya’da tıp tarihinde bir ilk: Yapay kalp nakli gerçekleştirildi!

Kalp yetmezliğinden muzdarip Avustralyalı bir hasta, tamamen yapay bir kalp implantıyla hastaneden yürüyerek taburcu edilen ilk kişi olarak dünya tıp tarihine geçti. Operasyonu gerçekleştiren Avustralyalı araştırmacılar ve doktorlar, hastanın mart ayı başlarında gerçek bir kalp nakli yapılmadan önce bu implantla 100 gün hayatta kalmayı başardığını ve bunun "tam anlamıyla klinik bir başarı" olduğunu ifade etti.



Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR yapay kalbi, insan kalbinin tamamen yerini alabilen dünyanın ilk implant edilebilir döner kan pompası. Cihaz, sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit etmek için manyetik kaldırma teknolojisini kullanıyor. Hastaya yapay kalp yerine hayatını kaybeden bir kişiden alınan kalbin de takıldığı açıklandı.

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