KANLI OKUL YOLU

Ateşkes anlaşmasını hiçe sayan İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kent merkezindeki Şifa Caddesi üzerinde seyreden sivil aracı hedef aldı.

Düzenlenen acımasız saldırıda, yeni eğitim öğretim yılına adım atmanın sevincini yaşayan 9 yaşındaki Filistinli Vefa Akile ve 36 yaşındaki babası Yusuf Akile şehit edildi.

Baba ile kızın cenazeleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şifa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit düşen küçük Vefa'nın cansız bedeninin etrafına, büyük hevesle hazırladığı okul kitapları, defterleri ve kırtasiye malzemeleri saçıldı.

İsrail saldırıları altında hayata ve eğitime tutunmaya çalışan binlerce Filistinli çocuktan sadece biri olan Vefa'dan geriye okul formasıyla ve çantasıyla çekilmiş tebessüm eden fotoğrafı kaldı.

Gazze kent merkezinde sivil araca yönelik düzenlenen İsrail İHA saldırısı, 9 yaşındaki Vefa Akile için ilk okul gününü son yolculuğuna dönüştürdü.

ÇADIRLARDA EĞİTİM MÜCADELESİ

Filistin Eğitim Bakanlığı, yeni ders yılının 16 Eylül'de başlayacağını duyurmasına rağmen, Gazze genelindeki birçok alternatif eğitim noktası hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapmıştı.

İsrail ordusunun neden olduğu ağır yıkım ve durmaksızın süren bombardıman, okul binalarının büyük kısmını kullanılamaz hale getirdi.

Bölgedeki çocuklar, derslerini çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici öğrenme merkezlerinde sürdürmeye çalışıyor.

Babası Yusuf Akile ile birlikte şehit edilen küçük kızın etrafına saçılan okul eşyaları, bölgedeki insanlık dramını yansıttı.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ ÇOCUK SAYISI 21 BİNİ AŞTI

Filistin İstatistik Merkezi verileri, İsrail'in çocuk katliam bilançosunu gözler önüne seriyor.

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda şehit olanların yüzde 30'dan fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Bugüne kadar şehit edilen çocuk sayısı 21 bin 283'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 19 bini okul çağındaki öğrencilerden oluşurken, 44 binden fazla çocuk yaralandı.