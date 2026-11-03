Gökyüzünde bomba paniği! Avrupa’da yolcu uçakları peş peşe tahliye edildi
Avrupa’da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe bomba ihbarları alarmı beraberinde getirdi. Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya’daki farklı uçuşlarda yolcular tahliye edilirken güvenlik ekipleri uçaklarda kapsamlı inceleme başlattı.
Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da farklı seferleri hedef alan ihbarların ardından çok sayıda havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, uçaklar tahliye edildi ve bomba imha ekipleri devreye girdi. Yapılan kontrollerin büyük bölümünde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.
AVRUPA'DA PEŞ PEŞE BOMBA İHBARLARI
Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden Ryanair uçağı, bomba ihbarının ardından güvenlik prosedürleri kapsamında incelemeye alındı. Uçakta bulunan 114 yolcu ile 7 mürettebat Murcia Havalimanı'nda tahliye edildi.
İspanyol yetkililer, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan kontrollerde uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. İspanya hükümetinin Murcia bölgesindeki temsilcisi Francisco Lucas, incelemelerin tamamlanmasının ardından havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi.
İSRAİL'DEN GELEN UÇAK SOFYA'DA İNCELEMEYE ALINDI
Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'den gelen bir uçak hakkında e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Sofya Havalimanı'na iniş yaparken güvenlik ekipleri alarma geçti.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın muhtemel patlayıcı düzeneklere karşı terörle mücadele ekipleri tarafından incelendiğini bildirdi.
POLONYA'DA İKİ UÇAKTA BOMBA ALARMI
Polonya'da da iki ayrı yolcu uçağı bomba ihbarlarının hedefi oldu. Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait Boeing 737 MAX tipi uçak hakkında yerel saatle 09.54'te bomba ihbarı yapıldı.
Toplam 181 kişinin bulunduğu uçak, saat 10.01'de Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından belirlenen güvenli alana yönlendirilen uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi.
İhbar nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Varşova Modlin Havalimanı, güvenlik kontrollerinin ardından yeniden hizmete açıldı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova Chopin Havalimanı'na sefer yapan SAS'a ait bir başka uçakta da bomba alarmı verildi. Uçak normal şekilde iniş yaparken yolcular tahliye edildi ve güvenlik birimleri inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.
ROMA'DA İKİ RYANAIR UÇAĞINA BOMBA İHBARI
İtalya'da ise Roma Fiumicino Havalimanı'na Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağı hakkında isimsiz bomba ihbarları yapıldı.
Polis ve bomba imha uzmanları, uçaklarda, yolcularda ve bagajlarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ve alarm durumunun sona erdiği açıklandı.
Dublin'den gelen uçağa inişine kadar İtalyan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.
BUDAPEŞTE'DE DE BOMBA PANİĞİ YAŞANMIŞTI
Avrupa'daki bomba ihbarları bir gün önce Macaristan'da da paniğe neden olmuştu. Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan bir Wizz Air uçağı, uçuş sırasında yapılan bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye yönlendirilmişti.
Macaristan'a ait bir savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. Uçakta ve yolcular üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.