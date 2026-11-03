Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da farklı seferleri hedef alan ihbarların ardından çok sayıda havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, uçaklar tahliye edildi ve bomba imha ekipleri devreye girdi. Yapılan kontrollerin büyük bölümünde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

AVRUPA'DA PEŞ PEŞE BOMBA İHBARLARI

Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden Ryanair uçağı, bomba ihbarının ardından güvenlik prosedürleri kapsamında incelemeye alındı. Uçakta bulunan 114 yolcu ile 7 mürettebat Murcia Havalimanı'nda tahliye edildi.

İspanyol yetkililer, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan kontrollerde uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. İspanya hükümetinin Murcia bölgesindeki temsilcisi Francisco Lucas, incelemelerin tamamlanmasının ardından havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi.