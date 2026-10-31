Avrupa'nın dört bir yanında kaos dolu günler yaşanıyor. Son kriz ise Almanya'da baş gösterdi. Fransa'daki protestoların ardından, Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Henry Jakobs, yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Almanya'nın farklı kentlerinde sokağa çıkan gençler, hükümetin politikalarına tepki göstererek taleplerini dile getirdi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı. İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.