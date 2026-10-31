Avrupa'da tansiyon yükseliyor! Fransa'dan sonra Almanya: Binlerce genç sokağa çıktı
Fransa'daki protestoların ardından Almanya'da da gençler sokaklara çıktı. "Z kuşağı düzenliyor" adlı inisiyatifin çağrısıyla Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenlendi. Gençler eğitim bütçelerindeki kesintilere, zorunlu askerliğe ve hükümetin politikalarına tepki gösterirken Köln ve Stuttgart'ta polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Frankfurt'taki eylemlerde ise Filistin ve Gazze'ye destek mesajları öne çıktı.
Avrupa'nın dört bir yanında kaos dolu günler yaşanıyor. Son kriz ise Almanya'da baş gösterdi. Fransa'daki protestoların ardından, Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.
"Z KUŞAĞI İSTİSMAR EDİLEMEZ"
Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Gösteriye katılan Henry Jakobs, yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.
Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.
Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı. İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.
"ZORUNLU ASKERLİĞE HAYIR"
Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.
Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de gösteriler sırasında yaşanan olaylar üzerine polis müdahalede bulundu. Polis açıklamalarına göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve yanıcı maddeler kullanması nedeniyle planlanan yürüyüş iptal edilirken, miting yapılmasına izin verildi.
Stuttgart kentinde de polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik ve çatışmalar yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre bazı göstericilerin yüzlerini kapatması, sis bombaları ve havai fişek benzeri yanıcı malzemeler kullanması üzerine yürüyüş birkaç kez durduruldu.
FRANKFURT'TA DURUM
Bir diğer yandan sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede bulunan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, eylemleri gerçekleştiren göstericilerin yoğun güvenlik önlemiyle şehir Frankfurt'a ulaştığını aktardı. Ayrıca Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Göstericiler Frankfurt şehir merkezine ulaştı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri sayesinde eylemler şu ana kadar büyük ölçüde barışçıl geçti. Frankfurt, Almanya genelinde düzenlenen gösteriler arasında en yoğun katılımın yaşandığı şehirlerden biri oldu. Dikkat çeken nokta ise organizatörlerin uyarılarına rağmen vatandaşların Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirmesiydi."