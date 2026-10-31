ABD'den Moskova'ya saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte: Çok sayıda kişi ölebilir
ABD, Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik kitlesel can kaybına yol açabilecek bir saldırı tehdidi bulunduğunu duyurarak vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Washington yönetiminin, 2024 yılında 144 kişinin hayatını kaybettiği Crocus City Hall saldırısından 15 gün öncesinde de Rusya'yı olası bir terör saldırısına karşı uyarmış olması gündeme geldi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın başkentindeki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik kitlesel can kaybına yol açabilecek bir saldırı tehdidi bulunduğunu duyurarak vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 31 Ekim'de Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olaya ilişkin güvenilir tehdit bilgisi alındığı öne sürüldü.
BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI
Vatandaşlarına söz konusu bölgeden uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, ABD yönetiminin tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair bilgi alındığı belirtilerek, "Gerekli çalışmalar yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.
BENZER BİR UYARI 2024'TE GELMİŞTİ
Tsaritsıno Müze ve Park Alanı için yapılan uyarı, 2024'teki Crocus City Hall saldırısı öncesinde yaşanan istihbarat paylaşımını yeniden gündeme taşıyor.
ABD'nin Moskova'ya yönelik saldırı uyarısı, 2024 yılında yaşanan Crocus City Hall saldırısını yeniden gündeme getirdi. Anadolu Ajansının 3 Nisan 2024 tarihli haberine göre ABD, Moskova'da konser salonları dahil kalabalık alanların hedef alınabileceği konusunda Rusya'yı önceden uyarmıştı. Washington yönetiminin, saldırının gerçekleşeceği yer ve hedefe ilişkin detaylı bilgileri de Rus makamlarıyla paylaştığı öne sürülmüştü.
UYARIDAN 15 GÜN SONRA SALDIRI: 144 KİŞİ ÖLDÜ
ABD'nin 7 Mart 2024'te yaptığı kamuoyu uyarısından yaklaşık 15 gün sonra, 22 Mart'ta Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'li yetkililer, Rusya'ya saldırı konusunda önceden bilgi verildiğini belirtirken Rus yetkililer, paylaşılan istihbaratın yeterince somut olmadığını savunmuştu.
CROCUS CİTY HALL SALDIRISI
Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 144 olduğu aktarılmıştı.