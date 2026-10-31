Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 31 Ekim'de Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'nda kitlesel can kaybına yol açabilecek bir olaya ilişkin güvenilir tehdit bilgisi alındığı öne sürüldü.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın başkentindeki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı'na yönelik kitlesel can kaybına yol açabilecek bir saldırı tehdidi bulunduğunu duyurarak vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise ABD'den Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair bilgi alındığı belirtilerek, "Gerekli çalışmalar yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

ABD, Crocus City Hall saldırısı öncesinde de Rusya'yı uyarmıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Vatandaşlarına söz konusu bölgeden uzak durmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunulan açıklamada, ABD yönetiminin tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

BENZER BİR UYARI 2024'TE GELMİŞTİ

Tsaritsıno Müze ve Park Alanı için yapılan uyarı, 2024'teki Crocus City Hall saldırısı öncesinde yaşanan istihbarat paylaşımını yeniden gündeme taşıyor.

ABD, Rusya'yı 2024'teki Crocus City Hall saldırısı için de uyarmıştı.

ABD'nin Moskova'ya yönelik saldırı uyarısı, 2024 yılında yaşanan Crocus City Hall saldırısını yeniden gündeme getirdi. Anadolu Ajansının 3 Nisan 2024 tarihli haberine göre ABD, Moskova'da konser salonları dahil kalabalık alanların hedef alınabileceği konusunda Rusya'yı önceden uyarmıştı. Washington yönetiminin, saldırının gerçekleşeceği yer ve hedefe ilişkin detaylı bilgileri de Rus makamlarıyla paylaştığı öne sürülmüştü.