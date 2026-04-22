Avrupa Komisyonu, enerji krizi ile mücadele için bir dizi önlem önerdi. Buna göre; evden çalışma, toplu taşıma teşviki ve enerji kullanımını kısıtlayan uygulamalar hayata geçirilecek. Tasarruf için toplu taşıma ücretlerinin düşürülmesi ya da bazı kullanıcılar için ücretsiz hale getirilmesi ve bireysel araç kullanımından uzaklaşılması çağrısı yapıldı.



Bunun ithal yakıtlara bağımlılığı azaltmanın "en hızlı ve en ucuz yolu" olduğu vurgulandı.

Öneride, "Avrupa giderek daha sık yaşanan enerji şoklarına karşı savunmasız kalmayı göze alamaz" ifadesi yer aldı.

ABD-İran savaşı, AB'de enerji krizini artırdı. Birlik üyesi ülkeler, evden çalışma, toplu taşıma araçlarını teşvik ve enerji kullanımını kısıtlayan uygulamaları hayata geçirmeye başladı.



Şehirlerde araçsız günler düzenlenmesi, bisiklet yollarının genişletilmesi, teslimatlarda yük bisikletlerinin teşvik edilmesi ve şirketlerin iş seyahatlerinde uçuşları sınırlandırması da önerildi. Gemilerde ve kamuda da tasarrufa gidileceği belirtildi.



