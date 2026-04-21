YAPTIRIM AĞI VE ÇİN BAĞLANTISI Touska'nın sahibi, İran devletine bağlı İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hatları'nın (IRISL) iştiraki olan Mosakhar Darya Shipping Co. Şirket, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2018'den bu yana yaptırım listesinde tutuluyor. Washington, IRISL'i İran'ın balistik füze programı için lojistik destek sağlamakla suçluyor. Uydu verilerine göre gemi, operasyon öncesinde Çin'in Taicang ve Gaolan limanlarında bulundu. Reuters'a konuşan deniz güvenliği kaynakları, geminin Çin'den aldığı yükün "çift kullanımlı" materyaller içerebileceğini belirtti. Bu tür malzemeler hem sivil hem askeri amaçlarla kullanılabildiği için uluslararası denetimlerde kritik risk kategorisine giriyor.

İRAN'DAN SERT TEPKİ: "SİLAHLI DENİZ HAYDUTLUĞU" Tahran yönetimi operasyonu doğrudan "silahlı deniz haydutluğu" olarak tanımladı. İran'ın Khatam al-Anbiya Ortak Komutanlığı, ABD'ye karşı askeri misilleme yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, olayın yalnızca askeri değil diplomatik sonuçları olacağını belirterek Pakistan'ın başkenti İslamabad'da planlanan görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Bu görüşmelerde ABD adına Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yer alması bekleniyordu. KIRILGAN ATEŞKES VE BÖLGESEL RİSK Operasyon, 21 Nisan'da süresi dolacak kırılgan ateşkes öncesinde gerçekleşti. Bu durum, zaten sınırlı olan diplomatik alanı daha da daralttı. İran'ın geri çekilmesi, müzakere kanalının fiilen askıya alındığı anlamına geliyor. Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi bu noktada kritik. Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si bu dar geçitten sağlanıyor. Bölgede yaşanacak herhangi bir askeri tırmanış, doğrudan enerji fiyatlarına ve tedarik zincirlerine yansıyacak.