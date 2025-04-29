Avrupa’da elektrik kesintisi! 7 gün sürecek | Birçok ülkede hayat durdu

Avrupa'da dün geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'da trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle kaos meydana geldi.

Havaalanlarında aksamalar oldu. Metro ve trenler durdu. İnternet hizmetleri aksadı. Nadiren görülen hava olaylarının kesintiye yol açtığı iddia edildi. Tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği açıklandı.

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı. Elektrik, 2 saat boyunca sağlanamamıştı.