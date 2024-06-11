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Avrupa'da aşırı sağ, büyük bir zafere imza attı: Dünya basınında manşetlere çıktı

Avrupa'da aşırı sağ, büyük bir zafere imza attı. AP seçimleri, Fransa ve Belçika'da hükümeti yıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Avrupa’da aşırı sağ, büyük bir zafere imza attı: Dünya basınında manşetlere çıktı

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Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirlemek için AB'ye üye ülkelerde seçim yapıldı. Birçok ülkede seçimlerde aşırı sağ, birinci olmayı başardı. Fransa'da Le Pen'in zaferi, Cumhurbaşkanı Macron'a parlamentoyu feshetme ve erken genel seçime gitme kararı aldırdı. Almanya'da Scholz'un partisi rekor seviyede düşük oyla yüzde 14'te kaldı.

Batı medyası seçimlerin siyasi düzeni sarstığını yazdı. Belçika'da ise Başbakan De Croo istifa ettiğini ağlayarak açıkladı. Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) en büyük grup olarak kalması, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir kez daha bu göreve seçilme şansını artırdı. İtalya Başbakanı Georgia Meloni ise aldığı yüzde 30'luk oy oranıyla merkez sol rakiplerini geride bıraktı. Koltuğunu sağlamlaştırdı. Seçimler, dünya basınında manşetlere çıktı. "Avrupa'da düzen değişiyor, aşırı sağ zirvede, siyasi düzen sarsıldı" başlıkları atıldı:

- Telegraph: Macron AB'deki sağcı yükselişte mağlup oldu.
- Bloomberg: Alman Başbakanı Scholz, tarihi bir bozgun yaşadı.
- Guardian: Avrupa yanlısı merkez ayakta kaldı.
- New York Times: Aşırı sağ, ortalığı kasıp kavurdu.
- Politico: AB seçimleri Fransız hükümetini devirdi.
- CNN: Macron erken seçim konusunda kumar oynadı

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