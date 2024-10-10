CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! | Saldırının hedefinde kim var? | BM’den İsrail’e uyarı: Lübnan’ı terk edin | Dışişleri’nden UNIFIL tepkisi

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 1 yıldan uzun süredir de soykırım suçu işliyor.
Gazze'de 50 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail kanlı namlularını Lübnan'a çevirdi. Bölgede peş peşe suikastlar ve saldırılar düzenleyen İsrail yine Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a saldırdı.
İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI
Beyrut'un şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), işgalci İsrail'in Lübnan'da şiddetlenerek süren saldırılarını "sınırlı operasyon" olarak tanımlamayı sürdürdü.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, soykırımcı İsrail'in Lübnan'da devam eden ve 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 169 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar konusunda soru yağmuruna tutuldu.
Bir gazetecinin, "Washington her gece bombalansa, Teksas, Washington, New York eyaletleri hedef alınsa, 60 milyondan fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kalsa buna hala 'sınırlı operasyon' der misiniz?" sorusuna Ryder, "Kara harekatı açısından 'sınırlı' olarak görmeye devam ediyoruz." karşılığını verdi.
Ryder, İsrail'in savunmasının yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar açısından İsrailli ortaklarıyla Hizbullah'a yönelik çabaların boyutu ve kapsamı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
"Size söylenen bunun 'sınırlı bir kara saldırısı' olduğu açıklamasına itibar ediyor musunuz?" şeklindeki başka bir soruya da Ryder, "İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırı altyapısını ortadan kaldırmak için sınırlı bir operasyon yürütüyor." cevabını verdi.
Ryder, ABD'nin bölgede ulusal çıkarları olduğunu, İsrail ile uzun süredir devam eden güvenlik işbirliğinin de buna dahil olduğunu ifade etti.
İşgalci İsrail'in Lübnan'da sadece Hizbullah'ı değil Lübnan ordusu varlıklarını ve BM barış gücü unsurlarını da hedef aldığı, Lübnan topraklarına İsrail bayrağı diktiği yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Ryder, "Bu haberler kesinlikle endişe verici ancak bunları bağımsız olarak doğrulayan bilgiye sahip değilim." dedi.
Ryder, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yapılan yardımların maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de "7 Ekim'den bu yana İsrail'e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağladığımızı söylemek dışında kesin bir rakam veremem." demekle yetindi.
İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 117'ye yükseldi.
Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının hedefi olduğu iddia edilen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa'nın hayatta olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail’in, Lübnan’da Konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahına yaptığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz.
İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür.
Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır.
Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda "vahşi katliamlar" gerçekleştirdiğini ve 3 hastaneyi kuşattığını belirtti.
Burş, "İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimse olmadığı için açık bir iştahla öldürme ve yıkım uyguluyor." dedi.
Burş, "İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor." ifadelerini kullandı.
Kuşatma altındaki hastanelerde yakıtının tükenmesinin özellikle yoğun bakımdaki çocuklar için "sağlık felaketinin habercisi" olduğunu vurgulayan Burş, sağlık ekiplerinin korunması, hastanelerdeki ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi malzeme girişi yapılması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı kınadı.
BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BM Genel Kurul Başkanı'nın İsrail'in UNIFIL saldırısına tepkisinin sorulması üzerine Birch, "BM Genel Kurul Başkanı UNIFIL personeline yönelik saldırıyı kınıyor." açıklamasında bulundu.
Yang'ın UNIFIL'in barış ve güvenliği muhafaza etme konusunda kilit rol oynadığının bilincinde olduğunu belirten Birch, "Genel Kurul Başkanı, tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıyor." dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasına ilişkin "Derin endişe duyuyoruz." açıklamasını yaptı.
AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, İsrail'in Lübnan'daki BM Barış Gücüne yönelik saldırısını değerlendirdi.
Sözcü, "İsrail'in Lübnan'daki BM Barış Gücü tarafından kullanılan iki pozisyonu ve bir gözlem kulesini hedef aldıklarına ilişkin haberlerden dolayı derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
İsrailli muhataplarına hemen ulaşarak olayla ilgili daha fazla bilgi istediklerini belirten ABD'li sözcü, "İsrail'in Mavi Hat yakınlarında Hizbullah altyapısını hedef alan saldırılar düzenlediğini anlıyoruz ancak bu operasyonların BM barış gücü unsurlarının emniyet ve güvenliğini tehdit etmemesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KONUYU GEÇİŞTİRDİ
Öte yandan aynı konuyla ilgili günlük basın brifinginde değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise henüz olayın çok yeni olduğunu ve muhataplarından olaya ilişkin daha geniş bilgi istediklerini söyledi.
Jean-Pierre, İsrail'in UNIFIL'i hedef almasına ilişkin spesifik bir değerlendirme yapmayacağını ancak genel anlamda barış gücü unsurlarının güvende olmaları gerektiğini kaydetti.
Jean-Pierre, "Barış gücü askerlerinin güvende ve emniyette olmalarını isteriz ancak spesifik olarak bu olayla ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok." dedi.
UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.
Birçok ülke saldırıya tepki göstermiş, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ordusunun İtalyan askerlerinin de görev yaptığı UNIFIL'i hedef alan saldırısının "savaş suçu olabileceğini", İsrail'den bir an önce resmi ve gerçek açıklamalar beklediklerini belirtmişti.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.
Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgede ambulans seslerinin peş peşe geldiğini belirtti. Bölgeye giriş-çıkışların kapatıldığını söyleyen Kurşun, ordu birliklerinin devreye girdiğini, saldırının da denizden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
"KAMERA IŞIĞIMIZI KIRDILAR”
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt ile Beyrut'taki bombardımanları görüntülerken A Haber canlı yayınında saldırıya uğradı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun açıklamasında "kamera ışığımızı kırdılar” dedi.