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Hindistan'da Meta hakkında cinsel istismar incelemesi! Yeni Delhi polisi harekete geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi polisi, BBC araştırmasıyla ortaya çıkan Instagram'daki çocuk istismarı içerikli reklamlar nedeniyle Meta hakkında inceleme başlattı. Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) talimatıyla yürütülen süreçte hükümet şirkete içeriklerin kaldırılması talimatını verirken, Meta ise vakaları doğrudan makamlara bildireceğini duyurdu.

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Hindistan'da Meta hakkında cinsel istismar incelemesi! Yeni Delhi polisi harekete geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın platformlarında çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin bulunması nedeniyle şirket hakkında inceleme başlattı.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) üyesi Priyank Kanoongo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Meta'ya istismar incelemesi. Fotoğraf: ReutersMeta'ya istismar incelemesi. Fotoğraf: Reuters

META'DA CİNSEL İSTİSMAR MATERYALLERİ

Kanoongo, NHRC'nin talimatları doğrultusunda Yeni Delhi polisinin Meta'nın platformlarında çocukların cinsel istismarına ilişkin materyallerin bulunması nedeniyle bir inceleme raporu düzenlediğini duyurdu.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

Araştırmanın ardından Hindistan hükümeti, Meta'ya platformlarındaki, çocukların cinsel istismarına yönelik tüm reklam ve içeriklerin kaldırılması talimatını vermişti.

Meta, Instagram'da çocukların cinsel istismarına yönelik içerikleri tanıtan ücretli reklamların ortaya çıkarılmasının ardından, Eylül'de bu tür vakaları doğrudan Hindistan makamlarına bildirmeye başlayacağını açıklamıştı.

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