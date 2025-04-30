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Avrupa karardı: Saldırı ihtimali güçlendi

İspanya, Portekiz ve Fransa gibi 15 ülkede 100 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili birçok senaryo ortaya atıldı. AB Komisyonu Başkanı Leyen, “Avrupa Birliği’ne bir saldırı gerçekleştirildi” dedi. Ancak Pirene Dağları’ndaki bağlantıların kopması nedeniyle kaosun yaşandığını iddia edenler de bir hayli fazla...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Avrupa karardı: Saldırı ihtimali güçlendi

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İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz ve Andorra başta olmak üzere 15 Avrupa ülkesini etkileyen elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi. 100 milyon kişiyi etkileyen kaos nedeniyle metrolar durdu, uçaklar havalanamadı, ameliyatlar ertelendi, iletişim sistemlerinde son derece ciddi aksaklıklar yaşandı. Şimdi herkesin merak ettiği soru ise "neden yaşandı?" oldu. Bu konuda iki farklı görüş öne çıkıyor.

Biri Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın "saldırı oldu" sözü öne çıktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, "Saldırı ihtimalini çok ciddi değerlendiriyoruz" sözü de manşetlere çıktı. İkinci iddia ise sıradan.

Pirene Dağları'nda İspanya ve Fransa'nın elektrik şebekesini birbirine bağlayan ara bağlantı sistemi şüpheli konumunda. Red Electrica operasyonlar müdürü Eduardo Prieto, "ara bağlantılarda kopma olduğunu düşünüyoruz" dedi. Avrupa Birliği'nin yakından tanıdığı enerji analisti John Kemp, kesintiye neden olan ana sebeplerin net olarak tespit edilmesinin birkaç ay sürebileceğini ancak siber saldırı ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.

İŞTE YAŞANAN KAOS
AB ülkelerinde 29 bin ameliyat ertelendi...
2 bin uçak seferi iptal oldu. 8 bin uçak rötar yaptı.
Bazı marketler yağmalandı.
Metroda yaklaşık 4 saat bekleyenler oldu
Finans sistemleri çöktü, bazı borsalarda ciddi düşüş yaşandı.
15 ülkedeki maddi zarar 21 milyar euro.

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