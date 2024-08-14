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Atina'da tarihi yangın: Yunanistan'dan 10 ülkeye yardım teşekkürü!

Atina ve çevresini saran alevler yüzlerce kişiyi evsiz bıraktı. Kimi hayvanlarını kurtarmak için alevlerin içine daldı kimi evinin ardından gözyaşı döktü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024
Atina’da tarihi yangın: Yunanistan’dan 10 ülkeye yardım teşekkürü!

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Yunanistan, büyük bir yangınla boğuşurken yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak için yardım gönderen ülkelere teşekkür etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Fransa, Moldova, Romanya, Malta, İtalya, Sırbistan, Kıbrıs (Rum kesimi), Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'a yangınlarla mücadelede sağladıkları destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. Öte yandan Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanından kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı. Komşu 100 bin hektarlık yangınla baş etmeye çalışıyor,

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