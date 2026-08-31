Siyonist Ben-Gvir’in timsahlı hendek şovu sandığa takıldı!
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsah dolu hendekler kazdırma planını seçimlerde oy kaybettireceği endişesiyle geri plana çektiği ortaya çıktı. Ben-Gvir’in ekibine, “Bu planı öne çıkarmayın.” talimatı verdiği belirtildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler kazdırma planında geri adım attığı ortaya çıktı.
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre Ben-Gvir, tartışmalı projenin kamuoyunda "şov" ve gayriciddi bir adım olarak algılanmasından endişe etti.
Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir'in, projenin seçim kampanyasına zarar verebileceği ve oy kaybına yol açabileceği kaygısıyla ekibine, "Bu planı öne çıkarmayın." talimatı verdiği aktarıldı.
İNSAN HAKLARI DEĞİL OY HESABI
Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinde ağır hak ihlalleri sürerken Ben-Gvir'in tartışmalı planı insan hakları veya hukuk gerekçesiyle değil, seçimlerde doğurabileceği sonuçlar nedeniyle geri plana çekmesi dikkati çekti.
Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin çevresine "timsahlarla dolu hendekler" kurulmasını önermişti.
MAHKEME "HAYVAN HAKLARI" GEREKÇESİYLE DURDURDU
Kudüs Bölge Mahkemesi, Kudüs Bölge Mahkemesi, 2 Ağustos 2026'da İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesini öngören hükümet planını durdurmuştu.
Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşunun sunduğu acil durum dilekçesinin ardından alınmıştı. Mahkeme, planın daha kapsamlı hukuki inceleme tamamlanana kadar uygulanmamasına hükmetmişti.
İSRAİL CEZAEVLERİNDE BİNLERCE FİLİSTİNLİ
Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuklar ve kadınların da bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esir tutuluyor.
Bunların 3 bin 532'sini, herhangi bir suçlama veya yargılama olmadan cezaevinde tutulan "idari tutuklular" oluşturuyor.
Filistinli esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ağır ihlallere maruz kaldığı, bu uygulamalar nedeniyle onlarca kişinin cezaevlerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLEDİ
Öte yandan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili, Ben-Gvir'in polis koruması ve Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdiğini bildirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında dua ettiği görüldü.
Daha önce de defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, bu girişimlerini çoğunlukla önceden duyuru yapmadan ve İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştiriyor.
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.