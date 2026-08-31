Siyonist Ben-Gvir’in timsahlı hendek şovu sandığa takıldı!

İSRAİL CEZAEVLERİNDE BİNLERCE FİLİSTİNLİ

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuklar ve kadınların da bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esir tutuluyor.

Bunların 3 bin 532'sini, herhangi bir suçlama veya yargılama olmadan cezaevinde tutulan "idari tutuklular" oluşturuyor.

Filistinli esirlerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ağır ihlallere maruz kaldığı, bu uygulamalar nedeniyle onlarca kişinin cezaevlerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.