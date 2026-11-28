Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınında madencilik için depolanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın Kunar vilayetinin merkezi Esadabad'da yerel saatle 10.00 sıralarında bir ortaokulun yakınında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, patlamada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin ise yaralandığı bildirildi.