Afganistan'da ortaokul yakınında korkunç patlama! Madencilik deposundaki patlayıcılar infilak etti: 10 ölü, 110 yaralı
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin merkezi Esadabad'da bir ortaokulun yakınında madencilik için depolanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, yaşamını yitirenler arasında öğrencilerin de bulunduğunu ve patlamanın bir madencilik şirketine ait depoda ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini duyurdu.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bir ortaokulun yakınında madencilik için depolanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.
10 KİŞİ ÖLDÜ
Afganistan'ın Kunar vilayetinin merkezi Esadabad'da yerel saatle 10.00 sıralarında bir ortaokulun yakınında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, patlamada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Patlamaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, Kunar Vilayeti Polisi Sözcüsü Farid Dehkan, patlamanın yerel saatle 10.00'da vilayete bağlı Andar Ser bölgesindeki bir ortaokulda yaşandığını açıklamıştı.
PATLAMANIN NEDENİ İHMAL VE DİKKATSİZLİK
Afganistan İçişleri Bakanlığı, ön incelemelere göre patlamanın okul yakınındaki bir madencilik şirketine ait patlayıcı deposunda ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandığını açıkladı. Çevredeki bazı evlerin de hasar gördüğü olayda yaralananların Kunar'daki hastanelerde ve Celalabad'daki Nangarhar Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.