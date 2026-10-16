ABD'nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

911'E İHBARDA BULUNDULAR

Bend Polis Departmanı Sözcüsü Sheila Miller, düzenlenen basın toplantısında yaralıların sayısının henüz netleşmediğini belirterek, aralarında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, saat 12.59'da Silver Rail İlkokulu'nun dışında bir araca ateş açıldığına ilişkin ihbar aldı. Polis ekipleri dakikalar içinde olay yerine ulaştı. Miller, kısa süre sonra okulun içinden de 911 acil yardım hattına ihbarlar geldiğini aktardı.

OKUL KARANTİNAYA ALINDI

Saldırganın, polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından kısa süre içinde vurulduğu belirtildi. Miller, saldırganın polis tarafından mı yoksa olay yerindeki başka biri tarafından mı vurulduğunu bilmediğini ifade etti. Saldırganın, polis ekiplerinin okula ulaşmasından kısa süre sonra okul binasının içinde yere düştüğü kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bend-La Pine Okul Bölgesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silver Rail İlkokulu'nda güvenlik amacıyla giriş çıkışların kapatıldığını ve okulun karantinaya alındığını duyurdu.

459 ÖĞRENCİ KAYITLIYDI

Polis ekiplerinin okulda oda oda ilerleyerek içeride bulunan kişileri tahliye etme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Miller, olayın kentte yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Açıklaması sırasında duygulanan Miller, bunun Bend'de asla yaşanmasını istemedikleri bir olay olduğunu söyledi.

Oregon eyaletinin Bend kentinde bulunan Silver Rail İlkokulu, Portland'ın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Oregon Eğitim Bakanlığı verilerine göre okulda geçen yıl itibarıyla ana sınıfından beşinci sınıfa kadar eğitim gören 459 öğrenci kayıtlıydı.