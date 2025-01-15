Güney Kore’de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol gözaltına alındı

Güney Kore 'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol 'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gittiği bildirildi.

Konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya geldi.

İKİNCİ KEZ HAREKETE GEÇİLDİ Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti. Başkanlık konutuna giden yetkililer, Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından oluşturulan barikatlarla engellendi.

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ayrıca konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis bulunurken, tutuklama kararının da 21 Ocak'a kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti. Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.