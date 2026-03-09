İran, saldırılara karşılık olarak Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında toplam 1332 kişi hayatını kaybetti.

The New York Times, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayanarak saldırıyı doğruladı.

Deniz üssünün yanındaki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu saldırıda ağır hasar gördü ve 175'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD yapımı Tomahawk füzesi 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir deniz üssünü vurdu.

The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na gerçekleştirilen saldırı ele alındı.

ABD BASINI DOĞRULADI: ABD YAPIMI FÜZE İLE VURULDU Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü.

Okulun bulunduğu yerin uydu görüntüsü (Görseller AA, Reuters, AFP, İHA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Okula ʺTomahawkʺ seyir füzesinin isabet etti.

Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.

Hayatını kaybedenler için kazılan mezarlar.

Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti.

Saldırıda 165 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.