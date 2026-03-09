CANLI YAYIN
Amerikan basını doğruladı: ABD İran'daki okulu "Tomahawk" füzesiyle vurdu

ABD'nin 28 Şubat'ta İran'da saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssü ve okulu "Tomahawk" füzesiyle vurduğu ortaya çıktı. Mehr Haber Ajansının yayımladığı, ABD basınından New York Times tarafından doğrulanan videoda yükselen yoğun duman ve toz bulutu, ilkokulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti. Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.

  • ABD yapımı Tomahawk füzesi 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir deniz üssünü vurdu.
  • Deniz üssünün yanındaki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu saldırıda ağır hasar gördü ve 175'ten fazla kişi hayatını kaybetti.
  • The New York Times, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayanarak saldırıyı doğruladı.
  • ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında toplam 1332 kişi hayatını kaybetti.
  • İran, saldırılara karşılık olarak Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.

ABD'ye ait "Tomahawk"füzesinin, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde saldırı düzenlenen ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu video ortaya çıktı.

İlkokulda katliam: 175 çocuk hayatını kaybetti


The New York Times (NYT) gazetesinin, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na gerçekleştirilen saldırı ele alındı.

Okulun bulunduğu yerin uydu görüntüsü (Görseller AA, Reuters, AFP, İHA ve sosyal medyadan alınmıştır.)


ABD BASINI DOĞRULADI: ABD YAPIMI FÜZE İLE VURULDU

Buna göre, Mehr Haber Ajansının yayımladığı, NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk"seyir füzesinin isabet ettiği görüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü.

Okula ʺTomahawkʺ seyir füzesinin isabet etti.

Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.

Hayatını kaybedenler için kazılan mezarlar.

Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti.

Saldırıda 165 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden çocuklar

SALDIRIDA 175'TEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 175'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Görüntüler ortaya çıktı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Vurulan okul.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Aileler cenazede gözyaşlarına boğuldu.

BİN 332 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

