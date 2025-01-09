Amerika yanıyor! Acil durum ilan edildi: 2 kişinin hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu Los Angeles'ın lüks mahallelerine sıçradı. Alevler, ünlü Hollywood Tepeleri'ne de ulaştı. Bölgede dünyaca ünlü oyuncuların evleri küle dönerken 80 bin kişi için tahliye kararı alındı. Öte yandan yetkililer itfaiye musluklarında su kalmadığını belirterek "Burası 3. dünya ülkesi gibi" sözleriyle isyanını haykırdı. California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan ettiklerini açıkladı.

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