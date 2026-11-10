İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, "Değişim Bloğu'ndaki" ortaklarına Arap partilerinin koalisyona dahil edilmesi çağrısı yaptı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, hükümet kurma görevini almasının ardından muhalefet liderleriyle katil Binyamin Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi ve koalisyonun kurulması için görüşmeler yürütürken, seçimden tarihi bir başarıyla çıkan Arap partilerinin durumu konusunda farklı görüşler bulunuyor.

İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu" nda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin koalisyona dahil edilmesine ilişkin anlaşmazlık devam ediyor.

Koalisyon krizi patlak verdi (Foto: Takvim Foto Arşiv)

"HIZLICA BİR HÜKÜMET KURALIM"

İsrail Meclisinin açılış oturumundan önce yaptığı basın toplantısında "Değişim Bloğu'ndaki tüm ortaklarıma sesleniyorum: Hızlıca bir hükümet kuralım. Arap partilerini ve Arap toplumunu kesinlikle dışlamayın." ifadelerini kullandı.

İsrail'de seçmenlerin 53'e karşı 67 sandalyeyle "ezici bir çoğunlukla" barbar Başbakan Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi yönünde oy kullandığını belirten Golan, Netanyahu koalisyonunun iktidarda kaldığı her gün ülkeye daha da fazla zarar verdiğini söyledi.

Golan açıklamasında, "Hızlıca bir hükümet kuralım. Eğer daha sonra bu hükümeti güçlendirmemiz gerekirse bunu da basiret ve hoşgörüyle nasıl yapacağımızı biliriz." dedi.

Muhalefet bloğundaki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, koalisyon şartlarının siyonist Netanyahu hükümetine son vermek ve seçimlerin tekrarlanmasını önlemenin yanı sıra Arap partilerinin desteğine dayalı bir azınlık hükümeti kurmamak olduğunu söyledi.