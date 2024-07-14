Soykırım ordusu İsrail yine vurdu yine vurdu! BM’ye ait okuldu onlarca ölü ve yaralı var!

İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı işlediği soykırımın bir devamı olduğu belirtilen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampındaki Ebu Urayban Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilere yönelik korkunç bir katliam işlediği ifade edildi.

İsrail ordusu nun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ( UNRWA ) ait bir okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

TIBBİ MALZEME, YAKIT... HER ŞEY EKSİK!

İsrail'in yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı okullarda katliam yapmaya odaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu katliamların, İsrail'in hastaneleri hizmet dışı bıraktığı ve sağlık çalışanlarının üzerinde muazzam bir iş yükünün olduğu bir zamanda gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı, hasta ve yaralıların tedavi için dışarı çıkamadığı, yakıt girişine de izin verilmediği vurgulandı ve İsrail'in işlediği bu korkunç katliamlar ile ABD'nin İsrail'in tarafgirliğini yapması kınandı.