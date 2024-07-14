Soykırım ordusu İsrail yine vurdu yine vurdu! BM’ye ait okuldu onlarca ölü ve yaralı var!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.
15 ÖLÜ 80 YARALI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampındaki Ebu Urayban Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilere yönelik korkunç bir katliam işlediği ifade edildi.
İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı işlediği soykırımın bir devamı olduğu belirtilen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı kaydedildi.