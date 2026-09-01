Polonya'da okullarda akıllı telefon ve tablet yasaklandı: İşte yasağın detayları ve kapsamı

Polonya'da anaokulları ve ilkokullarda akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim veya kayıt özelliğine sahip cihazların kullanılmasına yönelik yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Polonya'da eğitim kanununda temmuz ayında yapılan değişiklikler doğrultusunda, ülke genelinde anaokulları ve ilkokullarda akıllı telefon ve benzeri cihazların kullanımını kısıtlayan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Anaokulu öğrencileri ile 1-8. sınıflardaki öğrencileri ilgilendiren düzenleme kapsamında, çocukların okulda uzaktan iletişime imkân sağlayan veya ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazları kullanması yasaklandı. Liselerde ise bu cihazların kullanımına ilişkin kararı okul yönetimleri verecek.

Yasağın hem kamu hem de özel okullar için geçerli olduğu bildirildi. Kısıtlamanın yalnızca ders saatleriyle sınırlı olmadığı, teneffüsleri ve okul dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerini de kapsadığı belirtildi. Okul gezilerinde ise cihazların kullanım koşulları okul yönetmeliklerine bırakıldı.