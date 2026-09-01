Polonya'da okullarda akıllı telefon ve tablet yasaklandı: İşte yasağın detayları ve kapsamı
Polonya genelindeki tüm kamu ve özel anaokulları ile ilkokullarda (1-8. sınıflar)akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim kurabilen veya ses/görüntü kaydı yapabilen cihazların kullanımı 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen yasaklandı. Temmuz ayında yapılan eğitim kanunu değişikliğiyle yürürlüğe giren karar, ders saatlerinin yanı sıra teneffüsleri ve okul dışı eğitim faaliyetlerini de kapsıyor. Liselerde kısıtlama kararı okul yönetimlerine bırakılırken, sağlık, engellilik, eğitim amacı ve acil durumlar gibi özel haller yasağın dışında tutuldu.
Polonya'da anaokulları ve ilkokullarda akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim veya kayıt özelliğine sahip cihazların kullanılmasına yönelik yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Polonya'da eğitim kanununda temmuz ayında yapılan değişiklikler doğrultusunda, ülke genelinde anaokulları ve ilkokullarda akıllı telefon ve benzeri cihazların kullanımını kısıtlayan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Anaokulu öğrencileri ile 1-8. sınıflardaki öğrencileri ilgilendiren düzenleme kapsamında, çocukların okulda uzaktan iletişime imkân sağlayan veya ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazları kullanması yasaklandı. Liselerde ise bu cihazların kullanımına ilişkin kararı okul yönetimleri verecek.
Yasağın hem kamu hem de özel okullar için geçerli olduğu bildirildi. Kısıtlamanın yalnızca ders saatleriyle sınırlı olmadığı, teneffüsleri ve okul dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerini de kapsadığı belirtildi. Okul gezilerinde ise cihazların kullanım koşulları okul yönetmeliklerine bırakıldı.
Yasak kapsamında cep telefonlarının yanı sıra akıllı saat ve tablet gibi ses veya görüntü kaydı yapabilen ya da uzaktan iletişime imkân sağlayan elektronik cihazlar da düzenlemeye dâhil edildi. Sağlık, engellilik, eğitim amacı veya acil durumlar gibi belirli hâllerde ise cihazların kullanılmasına izin verilebilecek.
NORVEÇ'TEKİ ARAŞTIRMA ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Düzenlemenin gerekçeleri arasında akıllı telefon kullanımının öğrencilerin dikkat, ruh sağlığı ve akran ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel çalışmalar yer aldı. Benzer uygulamaların sonuçlarının incelendiği ülkelerden biri de Norveç oldu.
Araştırmacı Sara Abrahamsson'un Norveç'teki 477 ortaokuldan elde edilen verileri kullanarak yaptığı çalışmada, telefon kullanımının yasaklandığı okullarda akran zorbalığının azaldığı tespit edildi.
Araştırmanın sonuçlarına göre, üç yıl boyunca telefon yasağı uygulanan okullardaki kız öğrencilerin zorbalığa uğradığını bildirme oranında yasak öncesi ortalamaya kıyasla yaklaşık yüzde 46 düşüş görüldü. Erkek öğrencilerde ise yasağın uygulanmasından dört yıl sonra bu düşüş yaklaşık yüzde 43 olarak hesaplandı.
Çalışmada ayrıca kız öğrencilerin akademik sonuçlarında iyileşme görüldüğü ve psikolojik sağlık hizmetlerine başvurularının azaldığı tespit edildi.