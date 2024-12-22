Almanya’da Noel pazarında dehşet! 5 ölü, 204 yaralı

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'da Noel pazarındaki kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 204 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Şüpheli Talip el Abdulmuhsin yakalanırken bir diğer aracın şehir merkezinde görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Magdeburg polisi, olayda ikinci bir aracın kullanıldığını doğrulamadı. Polis, saldırının tek bir fail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

NAZİ SEMPATIZANI PSİKİYATRİST

Alman basınında yer alan haberlerde şüphelinin Abdulmuhsin'in 50 yaşında bir psikiyatri ve psikoterapi uzmanı olduğu belirtildi. Spiegel, söz konusu kişinin yıllardır, özellikle Suudi Arabistanlı kadınların ülkeden kaçmalarına yardım eden ve Alman iltica sistemine ilişkin bilgiler içeren bir web sayfasına sahip olan bir aktivist olduğunu kaydetti. Habere göre, Suudi Arabistan'ın Hüfuf şehrinde doğan şüpheli, 2006'da eğitim için Almanya'ya geldiği 2016'da mülteci olarak tanındığı belilrtildi.

"KİM İSLAMLA MÜCADELE EDECEK"



Spiegel'ın araştırmasına göre, son dönemde aktivistlikten uzaklaşan şüphelinin X hesabından yaptığı paylaşımlarda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdiği ve bu partiyle "eski müslümanlar için bir akademi kurulması"na yönelik ortak bir projenin hayalini kurduğu; paylaşımında "Almanya'da başka kim İslamla mücadele edecek ki?" diye yazdığı görüldü.

"SUUDİ ARABİTAN UYARDI" İDDİASI



Zanlının 8 gün önce İslamofobik bir ABD blogunda yayımlanan video röportajda görüşlerini anlattığı, Alman devletinin dünya çapında Suudi Arabistanlı eski Müslümanları "yakalamak ve hayatlarını mahvetmek için" bir operasyon yürüttüğüne inandığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla saldırıyı kınayan Suudi Arabistan'dan bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkesinin saldırgana ilişkin Alman makamlarını uyardığını belirtti.

AFD NEDİR?

Kısa adı AfD (Alternative für Deutschland) 2013 yılında son birkaç ayda siyasi arenada dengeleri değiştirici bir etkinliğe ulaşmaya başardı. Eyalet paarlamentolarındaki ilk temsilini ise Türingiya, Brandenburg ve seçim anketlerinde AfD'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçerek yüzde 10'lara yaklaştığı görülmektedir. Parti Avrupa Birliği ve Euro'dan çıkmayı Mark'a dönmeyi öneriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN