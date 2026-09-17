Almanya'da Meta kararı: Sahte reklamlardan elde edilen gelirler açıklanacak
Almanya’da Frankfurt Bölge Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta’nın Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, usulsüz reklamların durdurulmasına, mağdurlara tazminat ödenmesine ve reklamlardan elde edilen ticari kazancın açıklanmasına karar verdi.
Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlara ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, ABD merkezli teknoloji şirketinin üçüncü taraflarca yayımlanan bu reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi.
Dava, internet üzerinden finansal ürünler için karşılaştırma hesaplayıcıları, test raporları ve tüketici rehberleri sunan bir finans portalı ile portalın kamuoyunca tanınan kurucusu tarafından açıldı. Instagram'da 600 bini, Facebook'ta ise 29 bini aşkın takipçisi bulunan portalın şikâyetini değerlendiren mahkeme, Meta'ya çeşitli yükümlülükler getirdi.
META'YA USULSÜZ REKLAMLARI DURDURMA KARARI
Frankfurt Bölge Mahkemesi, Meta'nın söz konusu usulsüz reklamları durdurmasına, mağdurlara tazminat ödemesine ve bu reklamlardan elde ettiği ticari kazancı açıklamasına hükmetti.
Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler, finans portalının kurumsal logosu ile kurucusunun fotoğraflarını izinsiz kullanarak Facebook ve Instagram üzerinden dolandırıcılık amaçlı finansal ürünlerin reklamını yaptı.
TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE 260 İHLAL BİLDİRİLDİ
Davacı şirket, yalnızca Ağustos 2024'te bu tür yaklaşık 260 ihlali Meta'ya bildirdiğini belirtti. Şirket, Meta'nın kendisine bildirilen içerikleri kaldırmasının ise 62 güne kadar sürdüğünü ifade etti.
Mahkeme heyeti, sahte reklamların finans portalının kurumsal imaj hakkını ve portalın kurucusunun kişisel haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine karar verdi.
"ALGORİTMİK KONTROL NEDENİYLE SORUMLULUK MUAFİYETİ UYGULANAMAZ"
Mahkemenin gerekçeli kararında, Meta'nın içeriklerden haberdar olmadığı yönündeki savunması kabul edilmedi.
Kararda, platformun yalnızca kronolojik bir kullanıcı akışı sunmadığı, algoritmalar ve otomatik reklam açık artırma sistemleri aracılığıyla içerikler üzerinde doğrudan kontrol sahibi olduğu vurgulandı.
DSA KAPSAMINDA MUAFİYET UYGULANAMAYACAĞINA HÜKMEDİLDİ
Mahkeme bu gerekçeyle Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) güncel bir kararına da atıfta bulundu. Meta'nın, Avrupa Birliği (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki sorumluluk muafiyetlerinden yararlanamayacağına hükmedildi.
Kararla birlikte Meta'nın, söz konusu dolandırıcılık reklamlarından elde ettiği tüm gelirlerin dökümünü de davacı tarafa sunması gerekecek.