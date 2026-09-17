Almanya'da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Meta'nın bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlara ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, ABD merkezli teknoloji şirketinin üçüncü taraflarca yayımlanan bu reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi.

Almanya’da Frankfurt Bölge Mahkemesi, Meta’nın Facebook ve Instagram’daki dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna hükmetti. (Fotoğraflar: AA ve Takvim Foto Arşivi) Dava, internet üzerinden finansal ürünler için karşılaştırma hesaplayıcıları, test raporları ve tüketici rehberleri sunan bir finans portalı ile portalın kamuoyunca tanınan kurucusu tarafından açıldı. Instagram'da 600 bini, Facebook'ta ise 29 bini aşkın takipçisi bulunan portalın şikâyetini değerlendiren mahkeme, Meta'ya çeşitli yükümlülükler getirdi.