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Esad rejiminden kaçarken duvar örmüştü: 15 yıl sonra kütüphanesine kavuştu

Suriye'deki diktatör Esad rejiminin saldırılarından ve baskılarından endişe ederek evindeki kütüphanesini duvar örüp gizleyen Humuslu bir adam, yaklaşık 15 yıl süren ayrılığın ardından vatanına dönerek kitaplarına yeniden kavuştu.

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Esad rejiminden kaçarken duvar örmüştü: 15 yıl sonra kütüphanesine kavuştu

Suriye'de diktatör Esad rejimi saldırılarından endişe ederek gösterilerin başladığı dönemde evindeki kütüphaneyi duvar örerek saklayan Suriyeli adam, kitaplarına yıllar sonra kavuştu.

Video Oynatma İkonu Duvar ördüğü kütüphanesine kavuştu!

KİTAPLARINI KORUMAK İÇİN DUVAR ÖRMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Suriyeli yaşlı adam, Ekim 2011'de devrik rejimden kaçarak Kuveyt'e gitmeden önce Humus'taki evinde yer alan kitaplarını korumak için kütüphaneyi duvar örerek kapattı.

Suriyeli adam yıllar sonra kütüphanesine kavuştuSuriyeli adam yıllar sonra kütüphanesine kavuştu

15 YIL SONRA KÜTÜPHANESİNE KAVUŞTU

Devrimden yaklaşık 15 yıl sonra vatanına dönen Suriyeli, duvar örerek korumayı başardığı kütüphanesine yeniden kavuştu.

Suriyeli adamın, duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştuğu anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Suriyeli adam yıllar sonra kütüphanesine kavuştuSuriyeli adam yıllar sonra kütüphanesine kavuştu

Görüntülerde, saklı kalan kütüphanedeki yüzlerce kitabın hiçbir zarar görmediği, nem ve tahribattan etkilenmeden ilk günkü halini koruduğu görüldü.

Suriye'de 2011'de başlayan gösterilerin ardından milyonlarca insan Esad rejiminin saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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