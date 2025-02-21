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İsrail’de art arda üç otobüs patladı! Batı Şeria’ya saldırı bahanesi

İsrail’de Tel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi. Polis, yakındaki otobüslerde patlamamış iki cihazı daha etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Patlamaları Batı Şeria’ya saldırı için bahane olarak kullanan İsrail, bölgeye operasyon düzenleyeceklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:46 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:46
İsrail’de art arda üç otobüs patladı! Batı Şeria’ya saldırı bahanesi

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    İsrail'de Tel Aviv'in Bat Yam ve Holon banliyölerindeki otoparklarda dün gece üç otobüsün art arda patladığı bildirildi.

    Tel Aviv'de art arda üç otobüs patladı

    Tel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırTel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

    TEL AVİV'DE PEŞ PEŞE 3 PATLAMA

    Üç boş otobüs peş peşe patlarken herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Polis, yakındaki otobüslerde patlamamış iki cihazı daha etkisiz hale getirdiklerini söyledi. İsrail medyasının haberlerine göre, bu cihazlar Holon'da keşfedildi.

    Tel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırTel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

    Her bir cihazın 5 kilogram patlayıcı içerdiği bildirildi.

    Tel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırTel Aviv’in banliyölerinde otoparkta bulunan üç otobüsün art arda patladığı bildirildi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

    BATI ŞERİA'YA SALDIRI BAHANESİ

    Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, başbakanın durum hakkında sürekli güncellemeler aldığı ve perşembe gecesi geç saatlerde bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı, ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Batı Şeria'ya büyük bir operasyon başlatma talimatı verdiği belirtildi.

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