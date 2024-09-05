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Karısını uyuşturup 83 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz

Fransa’da karısını uyuşturup 83 kişiyi tecavüz etmeleri için eve çağıran sapkın koca Dominique Pelicot, karısı Gisele’i uyuşturarak tecavüzcülerin önüne attı. Sapkın kocanın tecavüzcülere prezervatif kullanmayı yasakladığı ve karısının cinsel hastalığa yakalanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Sapkın kocanın yaptıklarını kızı ifşa ederken Pelicot’un Gisele’in maruz kaldığı tüm tecavüzleri filme çektiği ortaya çıktı. Pelicot’un gerekçeleri kan dondururken mağdur anne Gisele ise hakim karşısında ilk kez konuştu. İşte, dünyayı şaşkına çeviren tecavüzün detayları…

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 18:19 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:41
Karısını uyuşturup 83 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz

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Fransa'da on yıl boyunca karısını uyuşturup onlarca kişiyi ona tecavüz etmesi için çağıran elektrikçi Dominique Pelicot davası gündeme damga vurdu. Pelicot ve eşine tecavüz etmeleri için organize ettiği 83 kişiden 51'i mahkemeye çıktı. Mağdur anne Gisele ise hakim karşısında ilk kez konuştu.

Pelicot'un kızı Caroline DarianPelicot'un kızı Caroline Darian

SAPKIN KOCA 83 KİŞİYİ KARISINA TECAVÜZ İÇİN ÇAĞIRDI

71 yaşındaki Pelicot'un son iki gün içinde bir sohbet odasındaki katılımcılara bir dizi ahlaksız mesaj gönderdiğini ve karısına tecavüz etme davetini kabul edenlere "Siz de benim gibisiniz, tecavüz modunu seviyorsunuz" dediği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail, tecavüzcülerin sayısının 72 olduğunu belirtirken The Sun ise 83 olabileceğine dikkat çekti.

MAĞDUR ANNE HAKİM KARŞISINDA

Dünyayı şoke eden davada ilk kez kürsüye çıkan 71 yaşındaki üç çocuk annesi Gisele, 51 yıllık evlilikleri boyunca "iyi niyetli ve iyi bir adam" olarak gördüğü kocasının yaptıklarının kendisini nasıl "bir harabe yığını haline getirdiğini" anlattı.

Gisele hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu ve "Ben uyuşturulmuş ve istismara uğramış bir kadındım. Sanki ölmüştüm. Bana bir et parçası gibi davranıldı." dedi.

Mağdur anne Gisele hakim karşısındaMağdur anne Gisele hakim karşısında

13 KİŞİ TECAVÜZÜ KABUL ETTİ TOPLAM 83 KİŞİ VAR

Boşanmak üzere olduğu kocası, 13 diğer erkekle birlikte tecavüz suçunu kabul etti. Ancak 35 sanık tecavüz suçlamasını reddederken bir kişi ise firarda. Toplamda 83 saldırgan olduğu tahmin ediliyor. İki yıldır süren soruşturmaya rağmen saldırganların tamamı tespit edilemedi.

Yaşları 21 ile 68 arasında değişen sanıklar arasında bir belediye meclisi üyesi, bir hemşire, bir itfaiyeci, bir bilişim görevlisi, bir de gardiyan ve bir gazeteci yer alıyor.

Sanık sayısının çokluğu nedeniyle dava, Avignon'daki eski bir sergi merkezinden dönüştürülmüş bir binada görülüyor ve 20 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.

BABASININ YAPTIKLARINI KIZI ANLATTI

Pelicot'un kızı Caroline Darian'ın "Ve Sana Baba Demeyi Bıraktım" adlı bir kitap yazdığı ve 126 sayfalık kitapta babasının, karısı Gisele'i fiziksel ve ruhsal açıdan nasıl manipüle ve istismar ettiğini anlattığı ortaya çıktı.

72 yaşındaki Gisele Pelicot, 4 Eylül sabahı Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemeye geldi72 yaşındaki Gisele Pelicot, 4 Eylül sabahı Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemeye geldi

"ANNEMİ UCUZ BİR FAHİŞE GİBİ GİYDİRİYORDU"

Gisele, babasının annesini "ucuz bir fahişe gibi giydirdiğini" ve aile evine davet ettiği çok sayıda adamın bilincini kaybetmiş annesine kötü muamele ettiğini anlattı. Pelicot'un eşine tecavüz eden adamlara prezervatif kullanmayı yasakladığını ve tecavüzcülerden birinin HIV pozitif çıktığı öğrenildi.

Mağdur anne GiseleMağdur anne Gisele

Sapkın baba Pelicot'un kızı Darian'ı da uyuşturduğu, iç çamaşırı giydirdiği ve cenin pozisyonunda kameraya çektiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail'e göre Darian, duruşma sırasında söz konusu görüntülerin tartışılmasının ardından salı günü mahkeme salonundan gözyaşları içinde kaçtı.

Darian'ın babasının suçlarının ortaya çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra 2022'de yayımlanan kitabı, Gisele'in sağlığının açıklanamayan bir şekilde bozulmasıyla Pelicot ailesinin yıkımını konu alıyor. Darian, babasının annesini nasıl manipüle ettiğini anlatıyor.

Dominique Pelicot, 2020'de tutuklanana kadar on yıl boyunca karısına defalarca saldırmaları için çevrimiçi olarak erkekleri işe almakla suçlanıyorDominique Pelicot, 2020'de tutuklanana kadar on yıl boyunca karısına defalarca saldırmaları için çevrimiçi olarak erkekleri işe almakla suçlanıyor

KARISINI UYUŞTURUP…

Pelicot'un karısını uyuşturduğu ve başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, Gisele'in jinekolojik sorunlardan şikayetçi olması ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmasından sonra ortaya çıkıyor.

PARA DA İSTEMİYORDU! SADECE SAPKIN ZEVKLERİ İÇİN…

Sapkın babanın kızı Darian, Pelicot'un eve çağırdığı 72 erkekten tecavüz karşılığında para da istemediğini, bunu sadece sapkın zevkleri için yaptığını belirtti.

TECAVÜZ ANLARINI VİDEOYA ÇEKTİ: TAM 20 BİN FİLM!

Pelicot, Eylül 2020'de süpermarkette alışveriş yapan kadınların eteklerinin altından fotoğraf çektiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Daha sonra Gisele'in 72 erkek tarafından tecavüze uğrarken çekilen 20 binden fazla görüntü ve videoya ulaşıldı ve Pelicot da dahil olmak üzere 51 erkeğin kimliği tespit edildi.

Sapkın Pelicot tecavüz sırasında yönetmen rolünü üstlenmiş ve filmlerini "Tecavüzler", "Taciz" ve "O…" şeklinde etiketlerle arşivlemişti.

Darian yazarlığın yanı sıra, tecavüz de dahil olmak üzere uyuşturucu kaynaklı suçlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Beni Uyutma' adlı bir dernek kurdu.

Ayrıca babasının kendisine tecavüz etmesi için erkekleri davet etmiş olabileceği korkusuyla uzun süredir rahatsız olduğunu belirten yazar, "Uyuşturucu verildiğinden eminim ama o bunu asla kabul etmeyecek" dedi. Babası karısına yönelik manipülasyon ve istismarı kabul etti ancak Darian'a yönelik istismarı reddetti. Savcılara, 'Kızıma asla dokunmadım' dedi.

51 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK

Pazartesi günü başlayan şok edici davanın 20 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor ve Pelicot da dahil olmak üzere 51 kişi ağırlaştırılmış tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.

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