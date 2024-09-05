Karısını uyuşturup 83 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz

Fransa 'da on yıl boyunca karısını uyuşturup onlarca kişiyi ona tecavüz etmesi için çağıran elektrikçi Dominique Pelicot davası gündeme damga vurdu. Pelicot ve eşine tecavüz etmeleri için organize ettiği 83 kişiden 51'i mahkemeye çıktı. Mağdur anne Gisele ise hakim karşısında ilk kez konuştu.

71 yaşındaki Pelicot'un son iki gün içinde bir sohbet odasındaki katılımcılara bir dizi ahlaksız mesaj gönderdiğini ve karısına tecavüz etme davetini kabul edenlere "Siz de benim gibisiniz, tecavüz modunu seviyorsunuz" dediği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail, tecavüzcülerin sayısının 72 olduğunu belirtirken The Sun ise 83 olabileceğine dikkat çekti.

MAĞDUR ANNE HAKİM KARŞISINDA

Dünyayı şoke eden davada ilk kez kürsüye çıkan 71 yaşındaki üç çocuk annesi Gisele, 51 yıllık evlilikleri boyunca "iyi niyetli ve iyi bir adam" olarak gördüğü kocasının yaptıklarının kendisini nasıl "bir harabe yığını haline getirdiğini" anlattı.

Gisele hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu ve "Ben uyuşturulmuş ve istismara uğramış bir kadındım. Sanki ölmüştüm. Bana bir et parçası gibi davranıldı." dedi.

Mağdur anne Gisele hakim karşısında

13 KİŞİ TECAVÜZÜ KABUL ETTİ TOPLAM 83 KİŞİ VAR

Boşanmak üzere olduğu kocası, 13 diğer erkekle birlikte tecavüz suçunu kabul etti. Ancak 35 sanık tecavüz suçlamasını reddederken bir kişi ise firarda. Toplamda 83 saldırgan olduğu tahmin ediliyor. İki yıldır süren soruşturmaya rağmen saldırganların tamamı tespit edilemedi.

Yaşları 21 ile 68 arasında değişen sanıklar arasında bir belediye meclisi üyesi, bir hemşire, bir itfaiyeci, bir bilişim görevlisi, bir de gardiyan ve bir gazeteci yer alıyor.

Sanık sayısının çokluğu nedeniyle dava, Avignon'daki eski bir sergi merkezinden dönüştürülmüş bir binada görülüyor ve 20 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.

BABASININ YAPTIKLARINI KIZI ANLATTI

Pelicot'un kızı Caroline Darian'ın "Ve Sana Baba Demeyi Bıraktım" adlı bir kitap yazdığı ve 126 sayfalık kitapta babasının, karısı Gisele'i fiziksel ve ruhsal açıdan nasıl manipüle ve istismar ettiğini anlattığı ortaya çıktı.

72 yaşındaki Gisele Pelicot, 4 Eylül sabahı Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemeye geldi