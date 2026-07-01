Almanya’da iki Türk kökenli saldırgan dehşet saçtı

Almanya'nın Stade kentindeki anne-çocuk koruma merkezinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının nedeninin, üç aylık kız bebeğin velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Polis ölenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası bir kadının kullandığı araçla kaçan cinayet zanlısı Türk, böyle yakalandı. (Fotoğraflar AFP ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Tüm kurbanların gençlik yardım kuruluşunda görev yapan çalışanlar olduğu bildirildi. Üç aylık bebeğin daha önce aileden alınarak belirli şartlar altında annesine teslim edildiği, annenin ise Hannover'deki eski adresine dönmek yerine Stade'deki anne-çocuk koruma merkezinde kaldığını belirtildi.