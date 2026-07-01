Almanya’da iki Türk kökenli saldırgan dehşet saçtı
Almanya’da iki Türk kökenli saldırgan dehşet saçtı. Stade’de velayet anlaşmazlığı nedeniyle çocuk merkezini basan Türk genci, 6 çalışanı öldürdü. Bremen’de de Sami Çağlar, komşusu olan çifti mızrakla katletti...
Almanya'nın Stade kentindeki anne-çocuk koruma merkezinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının nedeninin, üç aylık kız bebeğin velayeti nedeniyle yaşanan anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Polis ölenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu açıkladı.
Tüm kurbanların gençlik yardım kuruluşunda görev yapan çalışanlar olduğu bildirildi. Üç aylık bebeğin daha önce aileden alınarak belirli şartlar altında annesine teslim edildiği, annenin ise Hannover'deki eski adresine dönmek yerine Stade'deki anne-çocuk koruma merkezinde kaldığını belirtildi.
Olay günü 45 yaşındaki Alman vatandaşı Türk kökenli şüpheli, üç aylık kızının velayetinin kendisine verilmesini istediği, bu yüzden çıkan tartışmada, görevlileri katlettiği öğrenildi. Ölenlerin arasında anne ve kızının olmadığı, olay yerinden kaçan saldırgan Türk'ün yakalandığı belirtildi.
MIZRAKLI DEHŞET
Bremen'de annesi Alman, babası Türk olan 22 yaşındaki Brandon Sami Çağlar, üst katında oturan komşusu Dennis T. (40) ve eşini (35) mızrakla katletti.
Çağlar, dairenin penceresinden atlayarak kaçtı. Bir tarlada saklanırken kıskıvrak yakalanan Çağlar, polislere de süngüyle saldırmaya çalıştı.
Yakalandığı sırada yaralı olan zanlı, acil müdahaleyle hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. Çağlar'ın nisan ayında çevreye ateş açtığı ve "tehlikeli değil" raporu verilerek serbest bırakıldığı belirlendi.