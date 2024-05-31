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Almanya'da çifte vatandaşlık dönemi! 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanunla Almanya Türk toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 13:48 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:48
Almanya’da çifte vatandaşlık dönemi! 27 Haziran’da yürürlüğe giriyor

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Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle Almanya Türk toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadelerine yer verildi.

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