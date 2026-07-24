Donald Trump’tan AB’ye sert çıkış: Google cezasına tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan şirketlerine yönelik para cezalarına sert tepki gösterdi. Google'a bir gerekçe göstermeden yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni bir ceza verildiğini belirten Trump, Avrupa Birliği'ne karşı 301 soruşturması başlatılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin Amerikan şirketlerini doğrudan hedef aldığını savundu. Apple'a 15 milyar dolar, Meta'ya 3 milyar dolar, Amazon'a 2,5 milyar dolar ve Google'a yaklaşık 1 milyar dolar ceza verildiğini ifade eden Trump, Google'a kesilen toplam cezanın 18 milyar doları aştığını ileri sürdü.

"ABD, AB'NİN KUMBARASI DEĞİL"

Donald Trump'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa için bir kumbara değildir ve olmasına da izin vermeyeceğiz. Bu paylaşım, Amerikan şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan mükelleflerini 'soyma' uygulamasına karşı derhal bir 301. Madde Soruşturması başlatacağımızın resmi göstergesi.

Trump'tan Google cezası sonrası AB'ye tarife tehdidi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

Avrupa Birliği bu yasa dışı ve etik dışı davranışının bedelini çok ağır ödeyecektir. Cezalar tamamen iptal edilecek ve kendilerine en kısa sürede büyük oranlarda gümrük vergisi uygulanacaktır.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası'nı çiğnediği tespit edilen teknoloji devi Google'ı toplam 890 milyon avro (yaklaşık 1 milyar dolar) para cezasına çarptırdı.

Komisyon tarafından yapılan bilgilendirmede; Google'ın arama motoru sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik tanıyarak haksız rekabet yarattığı, Google Play platformunda ise uygulama geliştiricilerin tüketicileri daha uygun maliyetli alternatif ödeme yöntemlerine yöneltmesini kısıtladığı ifade edilmişti. İhlallerin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak arama sonuçlarındaki usulsüzlükler için 460 milyon avro, Google Play'deki kısıtlamalar için ise 430 milyon avro ceza uygulandığı açıklanmıştı.

Şirkete usulsüzlükleri düzeltmesi için 60 gün süre verilirken, aksi takdirde küresel yıllık cirosunun yüzde 5'ine varan günlük ek cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulunulmuştu.

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