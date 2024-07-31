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Almanya'da 2.6 milyar Euro'luk kokain kaçakçılığı! Zehir taciri 2 Türk yakalandı

Almanya’da ele geçirilen piyasa değeri 2.6 milyar Euro’luk 35 ton kokain kaçakçılığını yürüten Ümit D. ve Mustafa E. adlı iki Türk hapse atıldı. Kartelin liderinin Simon F. adlı bir Alman olduğu anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Almanya’da 2.6 milyar Euro’luk kokain kaçakçılığı! Zehir taciri 2 Türk yakalandı

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Almanya'da haziran ayında piyasa ederi yaklaşık 2 milyar 600 milyon euro olan 35,5 ton kokainin yakalandı. Ülke tarihinin en büyük kaçakçılık olayının detayları ortaya çıktı. Buna göre bir ihbar üzerine Alman polisi, 7 eyalette operasyon yaptı. Ekvador Ginesi'ndeki limandan Hamburg'a getirilen uyuşturucuyu ele geçirdikten sonra sahiplerini takibe aldı. Hamburglu bir nakliye firması sahibi işadamı Simon F., firmada çalışan ve üzerine kurulmuş şirketler bulunan Ümit D. ile Mustafa E. de gözaltına alındı. Almanya'da bir futbol kulübünde oynayan Ümit D ve diğer zanlılar tutuklandı. Polisin, Ümit D.'nin Lamborghini, Ferrari ve diğer pahalı arabalarına da el koyduğu soruşturma dosyasında yer aldı.

ALMAN POLİSİ KOKAİNİ İMHA ETTİ
Meksika'nın en büyük ve en kanlı uyuşturucu karteli olan Sinaloa Karteli'nin iki lideri, 38 yaşındaki Joaquin Guzman Lopez ile 76 yaşındaki Ismael "El Mayo" Zambada ABD'nin Teksas eyaletinde yakalandı. Sinaloa Karteli'ni 1980'lerin sonlarından bu yana El Chapo'yla birlikte yöneten Ismael Zambada Garcia, ABD polisi tarafından sorguya alındı. Sinaloa Karteli son yıllarda ABD ve Kanada'da fentanil isimli uyuşturucu kaçakçılığına başlamıştı...

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