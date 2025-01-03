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Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye ziyaret! Dışişleri Bakanları Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot Şam’da

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Batılı yetkililer yeni yönetimi ziyaret için adeta sıraya girdi. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot Suriye’nin başkenti Şam’a sürpriz bir ziyaret düzenledi.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:05
Almanya ve Fransa’dan Suriye’ye ziyaret! Dışişleri Bakanları Annalena Baerbock ve Jean-Noel Barrot Şam’da

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    Suriye'de devrimin ardında yeni bir dönem inşa edilirken Batılı ülkeler de başkent Şam'ı ziyaret için adeta sıraya girdi.

    ALMANYA VE FRANSA'DAN ŞAM'A SÜRPRİZ ZİYARET

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sürpriz bir ziyaretle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet Şam'da, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyet Şam'da, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ÖNCE LÜBNAN SONRA SURİYE

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, komşu Lübnan'a yaptığı ziyaretin ardından cuma günü erken saatlerde Suriye'ye geldi. Barrot, burada aralarında deneyimli parlamento başkanı Nabih Berry'nin de bulunduğu üst düzey Lübnanlı siyasetçilerle bir araya geldi.

    Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'nde gazetecilere konuşan Barrot, "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir Suriye umudunu dile getirdi ve "Bunun aynı zamanda tüm Suriyelilerin özlemlerinin gerçekleşebileceği yönünde bir umut" olduğunu belirtti.

    Barrot, Şam'a ulaşmadan kısa bir süre önce X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'ye yaptığı ziyaretin amacının "Suriye halkı ve bölgesel istikrar için barışçıl" bir geçişi teşvik etmek olduğunu belirtmişti.

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