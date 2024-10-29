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Alman otomotiv endüstrisinde şok: 2035’e kadar 190 bin kişi işsiz kalabilir

Alman otomotiv sektöründeki istihdam yapısının “demografi ve karbonsuzlaşma” ile köklü bir dönüşümle karşı karşıya olduğu, bu dönüşümün 2035’de kadar yaklaşık 190 bin kişinin iş kaybına yol açabileceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:16 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:29
Alman otomotiv endüstrisinde şok: 2035’e kadar 190 bin kişi işsiz kalabilir

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Alman otomotiv sektörü, Alman Otomobilciler Birliği yayımladığı raporu konuşuyor. Buna göre, 2035'de kadar sektörde istihdam edilen yaklaşık 190 bin kişinin işsiz kalabileceği bildirildi.

Otomobil üretimi (AA)Otomobil üretimi (AA)

DÖNÜŞÜM RAPORU YAYIMLANDI
Alman Otomobilciler Birliği (VDA) adına araştırma enstitüsü Prognos tarafından hazırlanan "Otomotiv endüstrisi dönüşümü: İstihdam nasıl değişiyor?" adlı rapor yayımlandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ NEDENİYLE İŞÇİLERE OLAN TALEP AZALDI
Rapora göre, 2035'e kadar sektördeki iş gücü arzı demografik nedenlerden dolayı yüzde 6,3 düşecek. Elektrikli araçlara geçiş nedeniyle işçilere olan talep genel olarak azaldı, bu azalmanın boyutu da belirsiz kaldı.

Otomobil üretimi (AA)Otomobil üretimi (AA)

Almanya'da 2019-2023 döneminde istihdam da görülen 46 bin kişilik azalış temelde elektrikli araçlara geçişten kaynaklandı.

2035'TE 190 BİN KİŞİ DÜŞECEK
Azalma eğilimi devam ederse 2035'e gelindiğinde otomotiv sektöründe istihdam sayısı yaklaşık 190 bin kişi düşecek.

Yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle Almanya'da rekabet gücünün kaybedildiğine işaret edilen raporda, otomotiv sektöründe fazla katma değer ve istihdamın Almanya'da kalması için siyasi irade çağrısı yapıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in logosu (AA)Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in logosu (AA)

VOLKSWAGEN ÜÇ FABRİKAYI KAPATIYOR
VDA'nın raporunun Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in dün Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Otomobil üretimi (AA)Otomobil üretimi (AA)

Yıllık yaklaşık 280 milyar avro ihracat yapan Alman otomobil üreticileri, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken, artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

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