Alman otomotiv endüstrisinde şok: 2035’e kadar 190 bin kişi işsiz kalabilir

Alman otomotiv sektörü, Alman Otomobilciler Birliği yayımladığı raporu konuşuyor. Buna göre, 2035'de kadar sektörde istihdam edilen yaklaşık 190 bin kişinin işsiz kalabileceği bildirildi.

Otomobil üretimi (AA)

DÖNÜŞÜM RAPORU YAYIMLANDI

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) adına araştırma enstitüsü Prognos tarafından hazırlanan "Otomotiv endüstrisi dönüşümü: İstihdam nasıl değişiyor?" adlı rapor yayımlandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ NEDENİYLE İŞÇİLERE OLAN TALEP AZALDI

Rapora göre, 2035'e kadar sektördeki iş gücü arzı demografik nedenlerden dolayı yüzde 6,3 düşecek. Elektrikli araçlara geçiş nedeniyle işçilere olan talep genel olarak azaldı, bu azalmanın boyutu da belirsiz kaldı.