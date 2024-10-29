ABD’de seçim sandığına saldırı! Resmen ateşe verdiler

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için oy verme işlemi şimdiden başladı. Vatandaş sandık başına geçerken Oregon ve Washington eyaletlerinde, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik gerçekleşen saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirildi.

Oregon ve Washington eyaletlerinde, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik gerçekleşen saldırıda 2 sandığın ateşe verildiği bildirildi.

ABD'DE SEÇİM SANDIĞINA SALDIRI

Oregon bölge polisinin, eyalette Başkanlık seçimleri için kurulan bir oy sandığına gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangından kısa süre önce sandığın yanında duran araçtaki şüphelinin sandığın dışına yangın çıkarıcı cihaz yapıştırdığını ve bunun da güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

3 PUSULA YANDI

Çıkan yangının, sandıktaki mekanizma ve dış müdahale sayesinde söndürüldüğünü belirten polis, 3 oy pusulasının yandığını kaydetti.

Oregon'daki yangından birkaç saat sonra Washington'da da oy sandığının yandığı, söndürme mekanizması ve dış müdahaleye rağmen yüzlerce oy pusulasının yandığı bilgisi paylaşıldı.

İKİ SALDIRI ARASINDA BAĞLANTI

Polis iki saldırının da bağlantılı olduğunu açıkladı.

Clark bölgesi denetçisi Greg Kimsey, söz konusu yangını "çok üzücü" olarak tanımlayarak "Bu, demokrasimize doğrudan bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsey, potansiyel saldırılarda zararın azaltılması için oy pusulalarının daha sık aralıklarla toplanacağını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayları incelediği bildirildi.