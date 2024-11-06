Alman otomotiv devi Volkswagen, zor günler yaşamaya başladı. Satışların %8,3 düştüğü 3. çeyrekte vergi sonrası kazanç %63,7 oranında azaldı. Bu yılın ilk 9 ayında kârda %30,7, satışlarda ise %4,4 oranında düşüş yaşandı.

Volkswagen, Almanya'daki 3 fabrikayı kapatmıştı. Şirketin CEO'su Oliver Blume, geçmişte yapılan hataların, Volkwagen'e göründüğünden çok daha büyük zarar verdiğini anlattı. Blume, Avrupa'daki satışların düşmesinden ve Çin'deki sallantılı durumlardan "Volkswogen'deki on yıllardır süregelen yapısal sorunları" sorumlu tuttu. Yönetici, otomobil devinin yeniden toparlanmak için maliyetleri azaltması gerektiğini söyledi.