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Akdeniz'de kıyamete 5 var: İran saldıracak diye Batılı güçler son teknoloji silahlarıyla yığınak yaptı!

Ortadoğu’da genişleyecek bir savaş havası hakim. İran saldıracak diye Batılı güçler son teknoloji silahlarıyla yığınak yaptı. Rum Kesimi de üs olarak kullanılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Akdeniz’de kıyamete 5 var: İran saldıracak diye Batılı güçler son teknoloji silahlarıyla yığınak yaptı!

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Haravgi gazetesinin haberinde, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait amfibi operasyon gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı. Aynı haberde, Güney Kıbrıs'ta egemen üs statüsünde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri'deki havaalanında 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği iddia edildi.

Gazete "Kıbrıs'ta yabancı askeri güçlerin yoğunluğu artıyor" başlıklı haberinde Güney Kıbrıs açıklarına ulaşan İngiliz amfibi hücum gemileri için çoğul ifade kullanılırken sayıları hakkında bilgi verilmedi. AA'nın aktardığı habere göre; cuma günü ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp GKRY'nin Limasol Limanı'na demirlemişti. Öte yandan ABD de Theodor Roosevelet uçak gemisinin ardından şimdi de yine nükler Eisenhoover uçak gemisini bölgeye yolluyor. Ayrıca ABD'nin nükleer denizlatılar, F22 ve F18 uçaklarını da bölgeye konuşlandırdığı bildirildi. İran ve Hizbullah'ın birlikte bir saldırı planlayabileceğini itiraf etti ve bu saldırının gününü açıkladı. İsrail'de hava kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı getirilirken Hizbullah da Beyrut'taki merkezini tamamen boşalttı.

ELLER TETİKTE
Akdeniz son yılların en gerilimli günlerini yaşıyor. İsrail pilotlarına yurtdışına çıkma yasağı koyarken Rum kesimine ve Akdeniz'e yapılan silah yığınağı bir savaş durumunda durumun ne kadar kötüleşeceğini gösteriyor.

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