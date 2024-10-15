Air India’nın ABD seferinde bomba ihbarı! Uçak acil iniş yaptı

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Air India'dan yapılan açıklamaya göre, "AI127" sefer sayılı uçak, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den ABD'nin Chicago kentine gitmek üzere havalandı. Uçuş sırasında internette paylaşılan bir bomba tehdidi nedeniyle uçak, Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptı. Air India'nın açıklamasında, son günlerde Hindistan merkezli başka hava yolu şirketlerinin de benzer tehditler aldığı ve bu tehditlerin sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), bomba tehdidi alan Air India uçağında mürettebat dahil 211 kişinin bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

10 FARKLI HAVA YOLU BOMBA İHBARI ALDI Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, son 48 saat içinde sahte bomba tehditleri alan Hindistan merkezli 10 farklı hava yolu şirketine ait uçaklardan bazıları seferlerini durdururken, bazıları ise acil iniş yaptı. Tehditlerin, Kanada hükümetinin Sih ayrılıkçı örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak göstermesinin ardından geldiği belirtildi.