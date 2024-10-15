Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi

RİSKLİ ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK ABD Tarım Bakanlığı,10 milyon paund değerindeki milyonlarca kiloluk riskli ürünleri, halkın sağlığını tehdit etmesi nedenliye imha edilecek.

1.600 GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASI 260 ÖLÜM Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, listeria, ABD 'de gıda kaynaklı hastalıklardan ölüme yol açan en yaygın üçüncü virüs. Belirtiler ve semptomlar, kişiye ve enfeksiyonun yer aldığı bölgeye göre değişiklik gösterirken, ishal ve kusma gibi tipik gıda zehirlenmesi belirtilerine neden oluyor.





JOSEPH'İN YAPMADIĞINI YUSUF YAPTI!



Bu bağlamda Köfteci Yusuf skandalını hatırlamakta fayda var. Nitekim denetim sonrası çok sayıda skandal patlak vermişti.



Hatırlanacağı üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı, domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf'un dana eti döner ve köfte ürününü "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" listesine dahil etmişti.





HELAL SERTİFİKASI BİLE YOK!



Köfteci Yusuf'a tepkiler sürmeye devam ederken, bir skandal daha patlak vermişti. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını açıklamıştı.