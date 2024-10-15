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Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi

ABD Tarım Bakanlığı, Oklahoma'daki BrucePac tesisinde listeria virüsünün tespit edilmesinin ardından satılmış ve satılmamış milyonlarca kilo hazır tavuk ve hindi ürününün geri çağırılmasını istedi. Geri çağırılan ürünler arasında ABD'nin en büyük gıda markaları yer alıyor. Alınan kararın ardından dev gıda markalarının gerekli adımları atması da dikkat çekti. Yaşananlar ise Türkiye'deki Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalını akıllara getirdi. Gerekli adımları atmak yerine, sosyal medya üzerinde para ile operasyon çekiliyor algısını yürütmesi, "Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı" yorumlarını beraberinde getirdi.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 23:10 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 23:22
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük gıda perakende satış yapan zincir mağazalarının ürünlerinin geri çağırılması için düğmeye bastı.



MİLYONLARCA KİLO TAVUK VE HİNDİ ETİ GERİ ÇAĞIRILDI

Oklahoma'daki BrucePac tesisinde listeria virüsünün tespit edilmesinin ardından alınan, ABD Tarım Bakanlığı satılmış ve satılmamış milyonlarca kilo hazır tavuk ve hindi ürününün geri çağırılmasını istedi.

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'ne göre, geri çağrılan gıdalar arasında önceden pişirilmiş et üreticisi Bruce Pac'a ait ve 10 bin kilo tüketime hazır et ürünü de yer alıyor.



ABD'NİN EN BÜYÜK MARKALARI LİSTEDE

Geri çağırılan ürünler arasında Walmart, Kroger, Albertsons, Publix, H-E-B, Target, Meijer, Amazon Fresh, Aldi, Trader Joe's gibi ABD'nin en büyük gıda markaları yer alıyor.

Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi



RİSKLİ ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

ABD Tarım Bakanlığı,10 milyon paund değerindeki milyonlarca kiloluk riskli ürünleri, halkın sağlığını tehdit etmesi nedenliye imha edilecek.



1.600 GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASI 260 ÖLÜM

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, listeria, ABD'de gıda kaynaklı hastalıklardan ölüme yol açan en yaygın üçüncü virüs. Belirtiler ve semptomlar, kişiye ve enfeksiyonun yer aldığı bölgeye göre değişiklik gösterirken, ishal ve kusma gibi tipik gıda zehirlenmesi belirtilerine neden oluyor.



DEV MARKALARDAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Alınan kararın ardından dev gıda markalarının gerekli adımları atması da dikkat çekti. Nitekim ülkemizde günlerdir konuşulan Köfteci Yusuf olayında, sosyal trolleri üzerinden 'operasyon çekiliyor' algısı yürütülmüştü.



JOSEPH'İN YAPMADIĞINI YUSUF YAPTI!

Bu bağlamda Köfteci Yusuf skandalını hatırlamakta fayda var. Nitekim denetim sonrası çok sayıda skandal patlak vermişti.

Hatırlanacağı üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı, domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf'un dana eti döner ve köfte ürününü "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" listesine dahil etmişti.

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HELAL SERTİFİKASI BİLE YOK!

Köfteci Yusuf'a tepkiler sürmeye devam ederken, bir skandal daha patlak vermişti. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını açıklamıştı.



SAVUNMA TALEP EDİLDİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine konu olan gen mevcudiyetinin ise bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 restoranın hizmet sunumunda ortaya çıktığının altı çizilerek, "İşletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır" denilmişti.

Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi

İZLERİ YOK EDİP BAŞVURUDA BULUNDU

Dikkat çeken bir diğer detaysı Köfteci Yusuf Ankara'da Şubat ayında, 2 şubesinde domuz eti çıkmasının ardından, Temmuz ayında Ankara deposunu kapatarak izleri yok ediyor. Ağustos ayında ise özel bir şirketten helal sertifiası aldığı anlaşıyor.



SOSYAL MEDYA TROLLERİYLE OPERASYON

Peş peşe patlak veren skandalların ardından ise sosyal medya trolleri üzerinden operasyon düğmesine basıldı.



Paralı troller üzerinden Köfteci Yusuf'a devlet tarafından operasyon yapılıyor algısı yürütüldü. Ancak Köfteci Yusuf'un kullandığı etin ve hayvanların %80'inin dışarıdan tedarik ediliği resmi sitesinde yer almakta.

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