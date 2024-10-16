ABD’de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia’da başladı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için erken oy verme işlemleri Georgia eyaletinde başladı. İlk gün itibarıyla katılım 180 bini geçti. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme süreci, 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Salıncak eyaletlerden biri olan Georgia'da, şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor. 2020 seçimlerinden sonra yapılan eyalet yasası değişiklikleriyle birlikte sandık sayısında bir azalma yaşandı. 7 gün 24 saat açık olan sandıklar, artık sadece belirli saatlerde hizmet verecek.

SANDIKLARIN KULLANIMI ZORLAŞTI

All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandıkların kullanımının zorlaştırıldığını ve bu nedenle daha az seçmenin oy kullanma fırsatından yararlanabileceğini ifade etti. Ancak, erken oy kullanımının genişletildiğini de hatırlattı.

ABD seçimleri (Fotoğraf: AA)

YENİ SİSTEME TEPKİLER ARTTI

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için bazı değişiklikler yapıldı; ilçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirilmek zorunda. Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı amaçlıyor. Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz eden yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, perşembe sabahı itibarıyla North Carolina'da da oy verme işlemlerinin başlaması bekleniyor.