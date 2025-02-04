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Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters “Türkiye Suriye’de üs kuracak” dedi İsrail endişeyle servis etti

Suriye’nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın Türkiye ziyareti Batı ve İsrail’de paniğe yol açtı. İngiliz Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile el Şara’nın Ankara-Şam hattında iş birliği kapsamında Türkiye’nin Suriye’de askeri üsler kurması üzerine anlaşacağını iddia etti. Reuters, Türkiye’nin Suriye’de üs kurmasının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye açık mesaj olduğunu vurgularken İsrail’in de zor durumda kalacağını belirtti. İsrail basını ise söz konusu haberi endişeyle servis etti.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:01
Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters Türkiye Suriye’de üs kuracak dedi İsrail endişeyle servis etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın Türkiye ziyareti öncesi Batı ve İsrail basınında panik başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmed el Şara'nın bir araya geleceği dakikalarda İngiliz Reuters dikkat çeken bir habere imza attı ve İsrail basını da söz konusu haberi endişeyle servis etti.

    Suriye geçici dönem Başkanı Ahmed el Şara, ReutersSuriye geçici dönem Başkanı Ahmed el Şara, Reuters

    ANKARA-ŞAM HATTINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

    Ankara-Şam hattında terör örgütü PKK ve Suriye uzantıları YPG/SDG'ye yönelik mücadele Batı ve İsrail'de endişeyle takip ediliyor. Türkiye 2016'dan bu yana Suriye'de terör koridoru kurulmasını engellemeye yönelik operasyonlarla terör örgütlerine darbe üzerine darbe indirirken devrik diktatör Beşar Esad'ın ardından yönetime geçen HTŞ lideri Ahmed el Şara da Esad'ın devrildiği 8 Aralık'tan bu yana terör örgütlerine silah bırakmaları için çağrı yapıyor.

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    REUTERS DUYURDU: TÜRKİYE SURİYE'DE ASKERİ ÜS KURACAK

    Reuters'a göre Başkan Erdoğan ile El Şara Ankara'da ortak savunma paktı üzerine görüşecek. Reuters, anlaşma kapsamında Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulması ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitilmesinin de yer alacağını belirtirken Reuters'a konuşan dört kaynak ise paktın Suriye'nin merkezinde Türk hava üsleri kurulması ve Suriye'nin yeni ordusunun eğitimi konularını da içerdiğini belirtti.

    Reuters, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüReuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BATI'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ: İSRAİL'İ ZOR DURUMDA BIRAKACAK

    Türkiye'nin Suriye'de Ahmed el Şara öncülüğündeki Esad rejiminin devrildiği devrimi desteklediğine dikkat çeken Reuters, "Ankara, Esad'ın bölgedeki başlıca destekçisi İran'ın bıraktığı boşluğu doldurarak yeni Suriye'de önemli bir rol üstlenmek üzere konumlanıyor. Bu durum, Körfez Arap ülkeleriyle rekabeti tetikleyebilir ve İsrail'i zor durumda bırakabilir." ifadelerini kullandı.

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    SURİYE ORDUSUNDA TÜRKİYE ETKİSİ

    Reuters'a konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, Şam merkezli iki yabancı güvenlik kaynağı ve üst düzey bir bölgesel istihbarat yetkilisi olmak üzere dört kaynak, anlaşma kapsamında Türkiye'nin Suriye'de yeni hava üsleri kurabileceğini, Suriye hava sahasını askeri amaçlarla kullanabileceğini ve Suriye'nin yeni ordusunda askerlerin eğitiminde öncü rol üstlenebileceğini söyledi.

    İNGİLİZ DUYURDU İSRAİL PANİKLE SERVİS ETTİ

    İngiliz gazete, Ahmed el Şara liderliğindeki yeni yönetimin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/SDG'ye yönelik "silah bırakın" çağrılarını hatırlatırken İsrail medyasından Kanal 12 ve Yediot Ahronot da haberi endişe ile servis etti.

    Yediot Ahronot, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüYediot Ahronot, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BADİAH'TA İKİ TÜRK ÜSSÜ

    Bölgesel istihbarat yetkilisi, Suriye güvenlik yetkilisi ve Şam merkezli yabancı güvenlik kaynaklarından biri, görüşmelerin Suriye'nin merkezindeki Badiyah olarak bilinen geniş çöl bölgesinde iki Türk üssünün kurulmasını da kapsayacağını söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE EL ŞARA'NIN GÜNDEMİNDE ÜSLER VAR

    Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Şara'nın Başkan Erdoğan ile Türkiye'nin "yeni Suriye ordusunun eğitimi, yeni konuşlanma alanları ve iş birliği" konularını görüşeceğini söyledi ancak nereye konuşlanacaklarını belirtmedi.

    Üst düzey bölgesel istihbarat yetkilisi, Suriye güvenlik yetkilisi ve Şam merkezli yabancı güvenlik kaynaklarından biri, görüşülen üslerin Türkiye'ye gelecekte olası saldırılara karşı Suriye hava sahasını savunma olanağı sağlayacağını söyledi.

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    İNGİLİZ BAKAN GÜLER'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI! YPG'YE AÇIK MESAJ

    İngiliz gazete Türkiye'nin bölgede kuracağı üslerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye açık mesaj olacağını vurguladı ve Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, aralık ayında yaptığı açıklamada "Yeni (Suriye) yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlamaya hazırdır." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

    Bakan Güler, açıklamasında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı konusunun, "gerekli koşullar oluştuğunda" yeni Suriye yönetimiyle görüşülüp yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti.

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