Açlık ve ölümle burun buruna | Gazze’de binlerce kişi yiyecek için yollarda bekliyor!

İnsani yardım kamyonu, 25 Mayıs 2025'te El Raşid yolundan Gazze şehrine doğru ilerliyor. Binlerce kişi de TIR'da çıkan bir parça yiyecek için yollarda bekliyor.

İsrail'in yüzde 77'sini ele geçirdiği Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi,24 Mayıs'ta, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak temel malzemelerin girişini engellediği 2 Mart 2025'ten bu yana en az 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin ise gıda ve ilaç eksikliğinden öldüğünü bildirdi.

1 YAŞINDA 5 KİLO | GAZZE'YE AĞ"LAMA"K

Lama bebek... 1 yaşındaydı... Ancak kilosu henüz bir bebeğinkiyle aynıydı... Yani sadece 5 kilo kadardı.

Çünkü o katil İsrail'in vurduğu Gazze'nin evladıydı... Üstelik onun ne yiyecek bir yemeği ne de evi vardı.

İTALYA'DA 'GAZZE İÇİN 50 BİN KEFEN' EYLEMİ

İtalya'da Milano, Floransa, Bologna gibi çok sayıda şehir ve kasabada Filistin'e destek ve katliamı protesto için balkonlara, pencerelere kefen simgesi olarak beyaz çarşaf ve örtüler asıldı