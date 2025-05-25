Acının tarifi yok! Dr. Ela en-Neccar kaybettiklerine rağmen Gazze’de hayata tutunuyor

Soykırımcı devlet İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken son 24 saatte hastanelere 79 kişinin cansız bedeni ve 211 yaralı getirildi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 53 bin 901'e çıktı. Terörist devlet İsrail, hastaneleri okulları, camileri, evleri ve enkazları da vurdu.

Önceki gün Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıktıktan sonra enkaza benzeyen evi de hedef alındı. Dr. Neccar, en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unu şehit oldu. Eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğu ise yoğun bakımda tedavi görürken Neccar, hastanede görevini yapmaya devam etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, ""Gazze'deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor" dedi.

50 BİN YETİM

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed, Gazze'de acının tarif edilemez boyutlara ulaştığını söyledi. Hamed, "İsrail soykırımının 7 Ekim 2023'te başlamasından bu yana geçen 17 ayda, yoğun bombardımanlar ve ailelerin doğrudan hedef alınması sonucu yetim sayısı yaklaşık 25 binden 50 bine yükseldi. Maalesef çocukların hiç akrabaları kalmadı" dedi.



KUZEYDE AÇLIK KORKUNÇ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi. Guterres ayrıca, Gazze'nin abluka altındaki kuzey bölgesinde yaşayan Filistinlilere "hiçbir şeyin ulaşmadığını" ifade etti.