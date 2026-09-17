Kanada Başbakanı Mark Carney ise Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Carney ayrıca egemenliğin artık yalnızca gıda, enerji ve savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmekten ibaret olmadığını belirterek yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, ödeme sistemleri, temiz enerji teknolojileri, aşılar ve uzay tabanlı iletişim sistemlerine güvenli erişimin de önem taşıdığını vurguladı.

"Ekonomik bütünleşme artık bir silah olarak kullanılıyor" diyen Carney, tarifelerin baskı, finansal mekanizmaların ise zorlama amacıyla kullanılabildiğini söyledi.

Carney, iki tarafın kritik mineraller, savunma sanayisi, yapay zeka ve bilgi işlem, enerji güvenliği, uzay ve ödeme sistemleri gibi stratejik alanlarda iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Kanadalıların büyük çoğunluğunun Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurulmasını desteklediğini belirten Carney, Kanada ile AB'nin ortak değerlere ve birbirini tamamlayan ekonomik güçlere sahip olduğunu söyledi.

Kanada ile ilişkilerin derinleştirilmesinin Avrupa'nın kendi tercihi olduğunu belirten Haddad, "Kanada ile bir ilişkimiz var ve bunu derinleştirmeye çalışmak konusunda tamamen hakkımız var." dedi.

Haddad, Fransız televizyon kanalı Public Sénat'ya verdiği röportajda, " Avrupalıların siyasi ve jeopolitik yönünü seçmek ABD'nin veya başka herhangi birinin işi değil." ifadelerini kullandı.

KANADA AB'YE TAM ÜYE OLMAK İSTEMİYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin AB'ye tam üyelik arayışında olmadığını, bunun yerine Avrupa ile "benzersiz bir ittifak" kurmak istediğini belirtmişti.

Carney, Kanada ile AB arasında savunma, enerji, yapay zeka, uzay, kritik madenler ve ekonomik güvenlik gibi alanlarda daha kapsamlı iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Öte yandan von der Leyen'in gündeme getirdiği "ortak üyelik" statüsü, mevcut AB anlaşmalarında yer alan bir üyelik türü değil. Bu nedenle söz konusu yapının nasıl bir kurumsal çerçeveye sahip olacağı henüz netlik kazanmış değil.

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