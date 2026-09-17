AB Kanada'ya ortak üyelik önerdi: Trump Avrupa'yı ticareti durdurmakla tehdit etti
Avrupa Birliği, Kanada ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın ilk "ortak üye" olmasını teklif ederken, Başbakan Mark Carney öneriyi memnuniyetle karşıladı. ABD Başkanı Donald Trump ise girişime tepki göstererek Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri getirme ve ticareti durdurma tehdidinde bulundu.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasını teklif etti. Kanada Başbakanı Mark Carney öneriyi memnuniyetle karşılarken, ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı ağır gümrük vergileri ve ticareti durdurmakla tehdit etti. Fransa ise AB'nin jeopolitik tercihlerinin ABD tarafından veto edilemeyeceğini açıkladı.
AB'DEN KANADA'YA "ORTAK ÜYELİK" ÖNERİSİ
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasını teklif etti.
Von der Leyen, bir gün önceki "Birliğin Durumu" konuşmasında da AB ile Kanada arasındaki ilişkilerin "mümkün olan en yüksek seviyeye" çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Önerilen ortaklığın enerji, kritik madenler, bataryalar, yapay zeka, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, savunma ve ekonomik güvenlik gibi stratejik alanları kapsaması öngörülüyor.
TRUMP'TAN AVRUPA'YA TİCARET TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'ya inişinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'yı ilk "ortak üye" yapma teklifini "gülünç" olarak nitelendirdi.
Trump, AB'nin bu yönde ilerlemesi halinde bunun ABD açısından "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirilebileceğini belirterek Avrupa'ya "çok ciddi" gümrük vergileri uygulanabileceğini söyledi.
Trump ayrıca bazı alanlarda AB ile ticaretin durdurulabileceği mesajını verdi.
"Eğer bunu yaparlarsa ve bunun düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, Avrupa'ya çok ciddi gümrük vergileri uygularım veya birçok alanda Avrupa ile ticareti durdururum."
KANADA ÖNERİYİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Kanada Başbakanı Mark Carney ise Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.
Carney, von der Leyen'in Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olmasına kapıyı açtı. Kanada bu hedefi memnuniyetle karşılıyor." dedi.
"AVRUPA İLE DAHA YAKIN İLİŞKİLER KURMALIYIZ"
Kanadalıların büyük çoğunluğunun Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurulmasını desteklediğini belirten Carney, Kanada ile AB'nin ortak değerlere ve birbirini tamamlayan ekonomik güçlere sahip olduğunu söyledi.
Carney, iki tarafın kritik mineraller, savunma sanayisi, yapay zeka ve bilgi işlem, enerji güvenliği, uzay ve ödeme sistemleri gibi stratejik alanlarda iş birliğini artırması gerektiğini ifade etti.
"Ekonomik bütünleşme artık bir silah olarak kullanılıyor" diyen Carney, tarifelerin baskı, finansal mekanizmaların ise zorlama amacıyla kullanılabildiğini söyledi.
Carney ayrıca egemenliğin artık yalnızca gıda, enerji ve savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmekten ibaret olmadığını belirterek yapay zeka, yarı iletkenler, kritik mineraller, ödeme sistemleri, temiz enerji teknolojileri, aşılar ve uzay tabanlı iletişim sistemlerine güvenli erişimin de önem taşıdığını vurguladı.
FRANSA'DAN TRUMP'A DİKKAT ÇEKEN YANIT
Trump'ın açıklamalarının ardından Fransa'dan AB'nin kararlarına ilişkin açıklama geldi.
Fransa'nın Avrupa Bakanı Benjamin Haddad, ABD'nin AB'nin jeopolitik tercihlerini veto etme yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Haddad, Fransız televizyon kanalı Public Sénat'ya verdiği röportajda, "Avrupalıların siyasi ve jeopolitik yönünü seçmek ABD'nin veya başka herhangi birinin işi değil." ifadelerini kullandı.
Kanada ile ilişkilerin derinleştirilmesinin Avrupa'nın kendi tercihi olduğunu belirten Haddad, "Kanada ile bir ilişkimiz var ve bunu derinleştirmeye çalışmak konusunda tamamen hakkımız var." dedi.
KANADA AB'YE TAM ÜYE OLMAK İSTEMİYOR
Kanada Başbakanı Mark Carney daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin AB'ye tam üyelik arayışında olmadığını, bunun yerine Avrupa ile "benzersiz bir ittifak" kurmak istediğini belirtmişti.
Carney, Kanada ile AB arasında savunma, enerji, yapay zeka, uzay, kritik madenler ve ekonomik güvenlik gibi alanlarda daha kapsamlı iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.
Öte yandan von der Leyen'in gündeme getirdiği "ortak üyelik" statüsü, mevcut AB anlaşmalarında yer alan bir üyelik türü değil. Bu nedenle söz konusu yapının nasıl bir kurumsal çerçeveye sahip olacağı henüz netlik kazanmış değil.